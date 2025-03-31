"Мы не полагаемся никому": премьер Гренландии жестко ответил на посягательство Трампа

Жители острова должны быть готовыми показать США, что Гренландия никогда не станет американской

Гренландия никому не принадлежит и самостоятельно определяет свое будущее. Президент США Дональд Трамп никогда не получит остров, сколько бы он об этом не мечтал и не говорил публично.

Об этом написал новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в Facebook. Так он ответил на заявления Трампа, что США получат Гренландию и произойдет это очень скоро.

Новый премьер Гренландии отметил, что она остается независимой в решениях и не намерена изменить этот статус. Граждане, по его словам, должны сохранять спокойствие, реагировать на подобные заявления с достоинством и единством и быть готовыми показать США, что Гренландия никогда не станет американской.

"Президент Трамп говорит, что США получают Гренландию. Но США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому, мы сами решаем свое будущее. Мы должны слушать, когда другие говорят о нас. Но мы не должны реагировать на это со страхом. Мы должны реагировать спокойно, с достоинством и единством. И именно из-за этих ценностей мы должны ясно и спокойно показать президенту США, что Гренландия – наша. Так было вчера. Да есть сегодня. И так будет в будущем", – сказал он.

Напомним, что Гренландия, которую так хочет аннексировать Трамп, является самым большим островом нашей планеты с площадью примерно 2,166,086 квадратных километров. Несмотря на это, на многих картах мира, использующих проекцию Меркатора, остров выглядит еще больше — иногда визуально приближаясь к размерам Африки, хотя на самом деле африканский континент превышает Гренландию размерами примерно в 14 раз.

Соединенные Штаты рассматривают Гренландию как стратегически важный регион в системе обороны и сдерживания военной экспансии России и Китая. А также страна богата критически важными минералами, что объясняет интересы США относительно их добычи и контроля.