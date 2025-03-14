Дания и Гренландия бьют тревогу после заявлений Трампа об аннексии острова (видео)

В Дании не в восторге от того, что сказал президент Америки

Дональд Трамп может аннексировать Гренландию. Американский президент считает, что это нужно для безопасности.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На вопрос журналистов о том, каково его "видение о потенциальной аннексии Гренландии", Трамп ответил, что это произойдет.

"Я думаю, что это произойдет", – сказал он.

Гренландия на карте

По его словам, это нужно "для международной безопасности". Затем он вернулся к Рютте и сказал: "мы еще поговорим с вами", добавив, что "это действительно уместный вопрос".

Следует отметить, что Королевство Дании, суверенное государство, в территориальный состав которого входит автономная территория Гренландии, является полноправным членом Организации Североатлантического договора (НАТО) с момента основания альянса в 1949 году. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп артикулирует намерения, что есть возможность аннексии территории во время официальной встречи, на которой присутствует Генеральный секретарь НАТО.

А вот высокопоставленный представитель оборонного альянса, в обязанности которого входит защита территориальной целостности стран-членов, демонстрирует сдержанную дипломатическую реакцию на подобное заявление, которое, по сути, составляет фундаментальный принцип международного права и устава самой организации. Такая позиция генерального секретаря в будущем может иметь последствия.

Что сказал Рютте

Рютте быстро ответил: "Что касается Гренландии, да или нет, присоединения к США или нет, я бы оставил этот вопрос вне моей дискуссии".

Однако он отметил, что Арктический регион часто используется Китаем для маршрутов, а "россияне перевооружаются".

Марк Рютте и Дональд Трамп

"Так что тот факт, что семь арктических стран за пределами России работают вместе над этим под руководством США, очень важен для того, чтобы обеспечить безопасность этого региона, этой части мира. Мы знаем, что там все меняется, и мы должны быть там", – сказал Рютте.

Реакция Гренландии

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова после последних заявлений президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии. Эгеде заявил, что "в определенном смысле" не может согласиться с заявлением Трампа, потому как действующий глава правительства попросил созвать лидеров партий как можно быстрее.

"Потому что на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Мы не должны позволять, чтобы к нам дальше относились с неуважением. Достаточно уже", – подчеркнул он.

Лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен назвал замечания Трампа "неуместными". В сообщении на Facebook Нильсен призвал гренландцев оставаться единственными против внешнего давления.

"Заявление Трампа из США неуместно и еще раз показывает, что мы должны быть вместе в таких ситуациях", — написал он.

В Дании не смолчали

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов выразил возмущение из-за обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии. Политик подчеркнул, что это означало бы войну между двумя странами НАТО. Об этом Ярлов написал в соцсети Х.

"Мы не в восторге от того, что генеральный секретарь НАТО так шутит с Трампом о Гренландии. Ведь это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской никогда. Я не говорю за них. Я говорю о том, что они говорят. других США, если уж на то пошло)", — написал он.

Позиция Трампа по отношению к Гренландии — что известно

Дональд Трамп еще в первый президентский срок в США заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он вернулся к таким разговорам.

Кроме того, Трамп также не исключал, что может применить силу, чтобы убедить Данию (арктический остров является автономной частью этой страны).

Как отмечала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, остров не продается. При этом она признала "значительный интерес" США к острову.

Фредериксен и Трамп провели разговор еще до инаугурации. Как писали западные СМИ, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.

Недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе".

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт из США назвал 5 настоящих причин, зачем Трампу Гренландия.