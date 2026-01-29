У 33 роки став "головним" у Гренландії: як виглядає місцевий прем’єр і чим займався до політики (фото)

Політичну кар’єру Нільсен розпочав у 2014 році

На світовій арені інтереси Гренландії, контроль над якою хоче встановити президент США Дональд Трамп, представляє Єнс-Фредерік Нільсен. Наразі йому 34 роки, і він є наймолодшим прем’єр-міністром в історії острова.

Що відомо:

Єнс-Фредерік Нільсен обійняв посаду прем’єр-міністра Гренландії у березні 2025 року

До приходу у велику політику Нільсен зробив успішну кар’єру у спорті

Єнс-Фредерік Нільсен — що про нього відомо

Йєнс-Фредерік Нільсен народився 22 червня 1991 року в Нууку, Гренландія. Він здобув початкову освіту у рідному місті, а потім закінчив Університет Гренландії за спеціальністю "Соціальні науки".

Єнс-Фредерік Нільсен, Фото: Getty Images

До початку політичної кар’єри Нільсен професійно займався спортом. Як бадмінтоніст він представляв Гренландію на міжнародному рівні, у тому числі переміг на Острівних іграх 2023 року.

Нільсен збудував успішну кар’єру у спорті, Фото: Getty Images

У 2014 році Нільсен вступив до партії "Демокраатит" (Demokraatit), яка орієнтована на підтримку бізнесу та економічну самостійність Гренландії. У 2020 році він очолив партію, змінивши на посаді голови Нільса Томсена.

Нільсен очолив партію "Демокраатит", Фото: Getty Images

У травні 2020 року Нільсен обійняв посаду міністра праці та мінеральних ресурсів в уряді Кіма Кільсена. У лютому 2021 року його партія вийшла зі складу коаліції через розбіжності навколо видобутку рідкісноземельних металів на родовищі Кванефьєльд.

На парламентських виборах 2025 року партія "Демокраатит" під керівництвом Нільсена посіла перше місце. 28 березня 2025 року він офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра Гренландії, ставши наймолодшим главою уряду в історії острова.

Нільсен став наймолодшим прем’єром Гренландії, Фото: Getty Images

Нільсен сформував коаліцію з чотирьох партій ("Демокраатит", "Інуїт Атакватигііт", "Сіумут" та "Атассут"), отримавши підтримку 23 із 31 депутата парламенту. Як лідер країни він зайняв жорстку позицію щодо територіальних претензій і погроз з боку США, заявивши про недоторканність суверенітету Гренландії.

Особисте життя прем’єр Гренландії оберігає від публіки. Відомо, що Нільсен одружений і має дитину.

Як виглядає прем’єр Гренландії, Фото: Getty Images

Зазначимо також, що у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Єнс-Фредерік Нільсен, бувши тоді головою партії "Демокраатит", публічно закликав найбільшу приватну компанію Гренландії Polar Seafood припинити всі операції в Російській Федерації.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про "Міс Гренландії 2025", яка виступила проти Трампа. Дівчина мала проблеми із алкоголем.