Прогнозы ученых разошлись: продлится ли на Земле сильная магнитная буря

Некоторые ученые прогнозируют, что в течение 2 января будет бурлить сильная магнитная буря в 7 баллов, а 3 января ее мощность спадет до 4 баллов

Некоторые астросиноптики утверждают, что на Земле продолжает держаться сильная магнитная буря, достигшая 7 баллов. Однако другие уверены – она уже завершилась.

Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather говорят, что 1 января магнитное поле Земли более 9 часов "испытывало" на себе сильную магнитную бурю класса G3-G4. Во время такого события северное сияние опустилось на юг, вплоть до Мексики, Колорадо и Аризоны, которое иногда также проявляло себя над Аляской, Скандинавией и Новой Зеландией.

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, семибалльная красная магнитная буря держится на Земле уже 4 день подряд.

Сейчас, 2 января, бурлит сильный геомагнитный шторм в 7 баллов. На следующий день, 3 января, его сила упадет до 4 баллов, то есть до средней магнитной бури. Уже в выходные, 4-5 января, не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики дали прогноз на неделю и рассказали, ждать ли в Украине похолодания и осадков.