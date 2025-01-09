Единственная возможность за 160 тысяч лет. Комета ATLAS пролетит мимо Земли: когда и кто сможет ее увидеть

C/2024 G3 (ATLAS) имеет потенциал стать одной из самых ярких комет 2025 года.

Одна из комет, открытых телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), приближается к Земле. В ближайшую к Солнцу точку (перигелий) она прибудет в середине января.

Эта комета C/2024 G3 (ATLAS) – имеет орбитальный период примерно в 160 тысяч лет. Ее открыли 5 апреля 2024 года. Она находится в созвездии Стрельца примерно в 157,8 миллионов километров от Земли. Комета приблизится к нашей планете 13/14 января 2025 во время своего перигелия.

По оценкам, она может достигать величины -4, что потенциально делает ее видимой невооруженным глазом. Она будет находиться достаточно близко к солнцу, что усложнит наблюдение из Южного полушария. С Северного полушария с 10 по 12 января нужно смотреть на юго-восток перед восходом Солнца, а 13-15 января смотреть нужно на юго-запад сразу после захода светила. Также комету будет фиксировать космический телескоп SOHO с 11 января.

Этот визит кометы в Солнце может стать роковым. При приближении к Солнцу существует риск того, что комета может распасться. Отметим, что если комета уже проходила такое испытание, ее распад менее вероятен, однако, если она еще не подходила к Солнцу, такая возможность есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что физик доказал, что если временные петли существуют, привычные законы природы в них действовать могут по-другому. Это называют преодолением "парадокса дедушки" относительно путешествия во времени.