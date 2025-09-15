Невероятные кадры из Антарктиды! Украинские полярники показали, как образуются снежные скульптуры (фото)

Эти уникальные снежные образования формируются под действием ветра на краях ледников и скал

Украинские полярники со станции "Вернадский" поделились уникальным фотоотчетом. Он показывает редкое природное явление — снежные карнизы.

Эти эффектные снежные выступы, как объяснили на станции, часто формируются на вершинах скал, горных хребтах и краях ледников. И теперь мы можем увидеть их благодаря исследователям.

Что такое снежный карниз и как он образуется

Снежный карниз возникает благодаря движению снега под воздействием ветра. Во время вьюг и поземков снег переносится с наветренной стороны склона, а на противоположной (подветренной) стороне его "ловит" завихрение воздуха. Эти воздушные потоки встречаются на самом краю гребня, образуя зону штиля – именно там снег оседает и накапливается.

В отличие от песчаных дюн, где частицы легко передвигаются и рассеиваются, снег способен слипаться и держаться в сложившейся форме. Поэтому выступы из снега "застывают" на некоторое время, образуя волнообразные гребни, которые можно наблюдать на фото.

Снежные карнизы в Антарктиде, фото: Зоя Швыдка

Как ученые объясняют такое явление

Денис Пишняк, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра, разъясняет: "Карниз образовался именно в этом месте из-за уникальной формы склонов. Они создали так называемый "снежный ручей" — естественный путь, по которому стремится снег, переносимый ветром". Этот фактор является решающим для формирования подобных снежных выступов.

Значение таких наблюдений для науки и широкой аудитории

Благодаря усилиям украинских исследователей мы имеем уникальную возможность заглянуть в неповторимый мир антарктической природы через их фотографии и объяснения. Это стимул для лучшего понимания атмосферных процессов и формирования ледяных ландшафтов, который также побуждает уважать и защищать эту хрупкую природную среду.

