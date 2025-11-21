Как война в Украине влияет на глобальный климат: неожиданные последствия

Атаки по Украине негативно отражаются на мировой атмосфере

Война России против Украины оказывает негативное влияние на состояние мирового климата. В результате боевых действий происходит значительное увеличение выбросов парниковых газов и загрязнение атмосферы.

Что нужно знать:

Пожары на нефтебазах и промышленных комплексах приводят к негативным последствиям для экологии

Из-за войны изменились глобальные авиационные сообщения

Мониторинг воздуха в Украине фиксирует рост загрязнения после взрывов

Об этом "Телеграфу" рассказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько. По ее словам, помимо губительного влияния на климат, война повлияла и на глобальные транспортные маршруты.

Россия начала войну в Украине, из-за чего были пожары на нефтебазах, промышленных комплексах… Все военные действия приводят к выбросам парниковых газов. Из-за России даже изменились глобальные авиационные сообщения. Рейсам, которые летели через Украину, приходится лететь через Турцию, или другие направления. Это также добавляет в глобальную копилку выбросов пояснила собеседница.

Засядько подчеркнула, что после массированных обстрелов в Украине фиксируют ухудшение качества воздуха. К счастью, кислотных дождей после обстрелов зафиксировано в настоящее время не было.

Не видела новостей о кислотных дождях, так что подтвердить не могу. Но это в любом случае влияет на загрязнение воздуха. Этому точно есть доказательство. В Украине существует общественная система мониторинга воздуха. Так вот после прилетов система фиксировала повышение загрязнения воздуха сказала она.

Так, последствия войны РФ против Украины лишь усугубляют ситуацию с изменением климата и создают ряд новых угроз мирового уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 ноября после ночной атаки по Тернополю, в воздухе было зафиксировано превышение уровня хлора из-за пожаров. Содержание этого вещества оказалось выше нормы в шесть раз.