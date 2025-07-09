Нарывается на пощечину от жены? Папарацци зафиксировали интересный момент между Макроном и Миддлтон
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На официальном мероприятии был момент флирта
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон посетил Виндзорский замок, по приглашению короля Чарльза III. Во время государственного обеда, устроенного в честь приезда лидера Франции, папарацци запечатлели интересный момент.
На мероприятии первая леди Франции сидела между принцем Уильямом и королевой-консорт Камиллой, а вот Франсуа Макрон – с другой стороны, между Кейт Миддлтон и королем Чарльзом III. При этом фотографы зафиксировали, как Макрон подмигивает Миддлтон после того, как они чокнулись бокалами, пишет издание Peroz.ro.
Такой жест сопровождался улыбкой со стороны президента Франции и мог быть проявлением флирта по поводу принцессы Уэльской. Лицо Кейт в этот момент полностью не видно, но судя по фото, она тоже улыбалась.
Видела ли это Бриджит и какой была ее реакция, неизвестно. Примечательно, что первая леди Франции, Камилла и Кейт Миддлтон оделись в синее, белое и красное платье. Такими нарядами они воспроизвели цвета британского флага.
Кейт выбрала шелковое платье красного цвета от бренда Givenchy. Также принцесса Уэльская впервые надела орден королевской семьи Чарльза III, орден Елизаветы II и Большой крест Королевского викторианского ордена. Образ Мидлтон дополнила вечерним клатчем и тиарой "Узел любимого", которую когда-то носила принцесса Диана.
Интересно, что о напряжении в отношениях супругов Макронов говорят еще с мая. Тогда в сети появилось видео, как Бриджит, вероятно, дает пощечину Эммануэлю. А после того, как они спускались с самолета, президент Франции предложил жене руку, но та проигнорировала этот жест.
Ранее "Телеграф" рассказывал о конфузе на саммите G7 с Эммануэлем Макроном. Он распространил видео под неоднозначный трек.