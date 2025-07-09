Нарывается на пощечину от жены? Папарацци зафиксировали интересный момент между Макроном и Миддлтон

На официальном мероприятии был момент флирта

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон посетил Виндзорский замок, по приглашению короля Чарльза III. Во время государственного обеда, устроенного в честь приезда лидера Франции, папарацци запечатлели интересный момент.

На мероприятии первая леди Франции сидела между принцем Уильямом и королевой-консорт Камиллой, а вот Франсуа Макрон – с другой стороны, между Кейт Миддлтон и королем Чарльзом III. При этом фотографы зафиксировали, как Макрон подмигивает Миддлтон после того, как они чокнулись бокалами, пишет издание Peroz.ro.

Такой жест сопровождался улыбкой со стороны президента Франции и мог быть проявлением флирта по поводу принцессы Уэльской. Лицо Кейт в этот момент полностью не видно, но судя по фото, она тоже улыбалась.

Макрон подмигнул Миддлтон, фото Getty Images

Макрон сидел рядом с Миддлтон, фото Getty Images

Видела ли это Бриджит и какой была ее реакция, неизвестно. Примечательно, что первая леди Франции, Камилла и Кейт Миддлтон оделись в синее, белое и красное платье. Такими нарядами они воспроизвели цвета британского флага.

Камила и Бриджит Макрон были в белом и синем платьях, фото Getty Images

Кейт Миддлтон была в красном платье, фото Getty Images

Кейт выбрала шелковое платье красного цвета от бренда Givenchy. Также принцесса Уэльская впервые надела орден королевской семьи Чарльза III, орден Елизаветы II и Большой крест Королевского викторианского ордена. Образ Мидлтон дополнила вечерним клатчем и тиарой "Узел любимого", которую когда-то носила принцесса Диана.

Миддлтон одела тиару принцессы Дианы, фото Getty Images

Интересно, что о напряжении в отношениях супругов Макронов говорят еще с мая. Тогда в сети появилось видео, как Бриджит, вероятно, дает пощечину Эммануэлю. А после того, как они спускались с самолета, президент Франции предложил жене руку, но та проигнорировала этот жест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфузе на саммите G7 с Эммануэлем Макроном. Он распространил видео под неоднозначный трек.