Знову отримав від Бріжит? Як Макрон пояснив закривавлене око (відео)

Здоров'ю президента Франції нічого не загрожує

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився на публіці з неприродно червоним правим оком. Це помітили, коли політик виступав перед Збройними силами країни у рамках новорічного звернення.

В мережі почали розповсюджуватись чутки і здогадки щодо стану здоров'я президента Франції. Відповідне відео з виступом Макрона розповсюджується в соцмережах.

Еммануель Макрон з'явився з хворим оком, коли виступав перед Збройними силами країни на авіабазі Істр у рамках новорічного звернення. При цьому багато учасників заходу звернули увагу на неприродний вигляд французького президента. В політика з'явилось помітне почервоніння в правому оці. В ЗМІ почали гадати, з чим це пов'язано і чи не міг хтось вдарити главу держави.

Еммануель Макрон. Фото REUTERS

За інформацією газети Le Parisien, в Єлисейському палаці заспокоїли громадськість через вельми специфічний зовнішній вигляд президента Франції Еммануеля Макрона, який з'явився на публіці з помітно червоним оком.

"Єлисейський палац спробував заспокоїти громадськість, повідомивши діагноз головного лікаря: "Це просто невелика кровоносна судина в оці, яка кровоточила. Це абсолютно нешкідливо", — йдеться у публікації.

Сам Макрон вибачився за свій зовнішній вигляд. Та заспокоїв, що його здоров'ю нічого не загрожує.

"Вибачте за досить неестетичний вигляд мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Розглядайте це просто як ненавмисне посилання на "око тигра" на початку цього року. Для тих, хто знає про що я, це ознака рішучості", — пожартував Макрон.

