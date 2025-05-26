Макрон с супругой устроили разборки на публике: президент Франции даже получил по лицу (видео)

Жена Макрона устроила скандал с мужем прямо перед камерами

Жена французского президента Эмманюэля Макрона ударила его по лицу при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент произошел на глазах камер — журналисты зафиксировали необычное поведение супругов.

Соответствующее видео, вырезанное из эфира телеканала Selamat Pagi Indonesia, распространяют соцсетями. После удара Брижит Макрон также отказалась взять своего мужа под руку, демонстрируя напряженные отношения прямо перед камерами.

На записи видно, как первая леди Франции в красном пиджаке совершает резкое движение в сторону президента в момент выхода с борта самолета. Супруги прибыли во Вьетнам с рабочим визитом.

Напомним, Эмманюэлем и Брижит Макрон существует значительная разница в возрасте — 24 года и 8 месяцев. Они познакомились, когда будущий президент был учеником в школе La Providence, где преподавала литературу и вела театральный класс.

Макрон в свое время описывал их отношения как "любовь часто тайная, часто скрытая, непонятная для многих до того, как открыла себя". Брижит развелась со своим первым мужем в 2006 году, а в 2007 году вышла замуж за Макрона.

Ранее "Телеграф" также писал, что Макрон и Мэлони поссорились, а Мерц пытается их помирить. СМИ рассказали, что произошло