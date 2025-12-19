Все накроется медным тазом. Генерал объяснил, как нанести суперудар по Путину

Численное преимущество окупантов на фронте нивелируют, а окружение Путина превратят в нищих

Если российский диктатор Владимир Путин не согласится на инициативы Запада по установлению прочного мира в Украине, союзники Киева должны перейти к жесткой модели поведения, которая предусматривает усиление нашей военной компоненты и ослабление агрессора экономически, включая санкции против хозяина Кремля.

Что нужно знать:

Когда Путин откажется от мирных инициатив Запада, следует действовать жестче

Группировку оккупационных войск следует уничтожать высокоточными ударами

Экономические санкции должны коснуться 12 тысяч российской элиты

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, как будет действовать новая модель поведения Запада по отношению к России.

— Раз Путин не соглашается по этим позициям — территориям, гарантиям безопасности, обеспечению оборонного потенциала Украины, обеспечению мониторинговой группы с участием европейцев и других стран, компенсационным моментам по экономике, восстановлению Украины, т.е., по многим пунктам, которые сегодня Россия не принимает, — мы переходим к другому этапу. США и Европа консолидированно говорят: "Нет конструктива, но мы — за суверенитет Украины, мы отработали все модели и предложили Путину шанс", — говорит военный эксперт.

По его словам, будут задействованы другие инструменты и поставки военных средств Украине вырастут в десятки, а по некоторым позициям — сотни раз.

— Это ракеты, вертолеты, самолеты, бронетехника, кассетные боеприпасы колоссального радиуса и возможности уничтожения тысяч людей (особенно врага) в разных секторах. То есть военная составляющая основная, — говорит генерал.

По его мнению, это и гарантии безопасности для Украины станут механизмом принуждения Путина к миру, когда 710 тысяч военных РФ на оккупированных территориях будут стратегически обесценены массированными ударами высокоточных и эффективных боеприпасов.

— Тогда он увидит, что проигрывает и может рухнуть весь режим. Это будет одним из основных факторов. Не хочешь по-хорошему, — идем по такому пути, — говорит экс-глава СВР.

Вторая составляющая давления на Путина — это санкции против его семьи и ближайшего окружения, олигархов, т.н. "элиты" — всего 12 тысяч крупных бизнесменов с семьями, включая даже внуков, — объясняет эксперт.

— У них есть ресурсы по всему миру: в Европе, США и многих странах, где финансовые разведки контролируют их полностью. Дворцы, яхты, колоссальные бизнесы, десятки миллиардов долларов — все это накрывается медным тазом, чтобы они из миллиардеров стали бомжами. Это суперудар, я прямо скажу, потому что почувствует каждый, даже маленький родственник самого главного агрессора. А это все очень чувствительно, — подытожил Николай Маломуж.

