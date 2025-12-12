Всего в 500 м от линии столкновения. Выяснилось, где именно был Зеленский во время визита в Купянск (карта)

Только недавно в Кремле говорили о "полной оккупации" города

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск 12 декабря, в пятницу. Глава государства был примерно в 500 м от зоны, где идут ожесточенные бои.

Что нужно знать:

О своем визите президент сообщил днем 12 декабря, опубликовав видео у стелы Купянска

Только 2 декабря Путин говорил, что готов обеспечить безопасность иностранным журналистам в Купянске

В сети уже назвали точные координаты, где находился Зеленский

Оsint-каналы говорят, что точные координаты пребывания президента в Купянске – 49.6934636, 37.5858523. Как видно на карте DeepState, он был фактически на грани серой зоны и всего в 500 м от зоны активных боевых действий. Это подтверждает и фото президента у стелы.

Зеленский посетил Купянск

Где был Зеленский возле Купянска на карте

Координаты на карте, где находился Зеленский

Зеленский подчеркнул: "Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят (12 декабря День Сухопутных войск Украины — ред). Спасибо каждому подразделению, всем, кто бьется здесь, всем, кто уничтожает оккупанта".

Заметим, что 2 декабря глава России Владимир Путин говорил, что готов обеспечить безопасность иностранных журналистов и провести их по всем кварталам Купянска. А уже 12 декабря Зеленский приблизился к Купянску на расстояние менее 1 километра.

Кроме того, 20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад" ВС РФ, где ему доложили, что Купянск якобы полностью оккупирован. Тогда Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, а сейчас это подтвердил визит Зеленского.

