Уже даже стоит с трудом: плачевное состояние Кадырова показали на видео

Глава Чечни на новых видеозаписях выглядел совсем неважно

В последние месяцы состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова является горячей темой обсуждения. На новых видеозаписях он выглядит так, будто ему трудно даже стоять.

На это обратил внимание telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Отмечается, что Кадыров посетил школьную линейку к 1 сентября, чем удивил окружающих.

"Он не мог ходить. Совсем. Ровно несколько шагов сделать не получалось. Стоял тоже с большим трудом. Постоянно требовалась помощь" источники ВЧК-ОГПУ

На кадрах заметно, что он передвигается неспешно, а движения рук слегка заторможены. При этом, смотрит он в одну точку перед собой.

Канал привел еще одно видео, которое сняли 20 августа после церемонии встречи в аэропорту Грозного нового чемпиона UFC Хамзата Чимаева. Хотя Кадыров в кадре был около секунды, но его странная походка "зомби" очень сильно бросалась в глаза.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Кадырову в 2019 году поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". Однако его состояние удалось стабилизировать к концу 2024 года.

1 августа 2025 года Кадыров опубликовал видео из тренажерного зала, очевидно пытаясь опровергнуть слухи о своей болезни. На записи было заметно, что он сильно похудел.

Как сообщалось ранее, в июле появилась информация о том, что Кадырова чуть не съела акула на популярном курорте в Турции.