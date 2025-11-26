Анжела с Волыни: что известно об украинской жене генерала, который приказал подорвать Каховскую ГЭС

Российский генерал Олег Макаревич был тем, кто подорвал дамбу в Каховке

Олег Макаревич — российский генерал, который 6 июня 2023 года отдал приказ подорвать Каховскую гидроэлектростанцию, что привело к экологической катастрофе и затоплению многих поселений. Сейчас он, по данным ГУР, возглавил ротационную консультативную миссию в Венесуэле. А вот жена этого военного, как оказалось, из Украины.

"Телеграф" расскажет, что известно об Анжеле Макаревич, которая замужем за российским генералом.

Анжела с Волыни — что о ней известно

Информации о личной жизни российского генерала Макаревича практически нет. Однако военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале опубликовал некоторые данные о его жене. Оказалось, что она украинка.

Олег и Анжела Макаревичи

Женщину зовут Анжела Петровна Макаревич, она родилась 2 июля 1970 года в городе Ковель Волынской области, сейчас ей 55 лет. Известно, что в девичестве она была Анжела Алферова. Также сообщается, что у пары есть двое детей — сын и дочь. А в Москве у них в собственности несколько элитных квартир.

Олег и Анжела Макаревичи с дочерью

Также Цаплиенко сообщил, что Анжела Макаревич, вероятно, была той, кто привез в Россию коронавирус. По словам журналиста, она была если не "пациентом №1", то одним из первых носителей вируса SARS-Cov-2 в России. Ковид у нее диагностировали 25 декабря 2019 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет беглый экс-премьер Азаров. Имеет "зарплату" 50 тысяч рублей в Донецке, дом от Путина и личную охрану.