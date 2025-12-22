Третий генерал за год. Как ликвидированный в Москве Сарваров успел отличиться в Украине

Генерал-лейтенант принимал участие в вооруженной агрессии РФ в Чечне, Сирии и т.д.

Российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров, который умер в Москве после взрыва авто, возглавлял Директорат оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России. Он имел прямое отношение к войне на Украине, а также участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Что нужно знать:

22 декабря утром в Москве взорвался автомобиль, за рулем которого был Сарваров

56-летний российский генерал скончался в больнице от полученных травм

Сарваров был одним из главных должностных лиц Генштаба РФ

Как Фанил Сарваров отличился в войне в Украине

Российский генерал-лейтенант, как должностное лицо Генштаба, был частью российского верхнего военного командования и отвечал за организацию боевой и оперативной подготовки российских сил, участвующих в войне в Украине. То есть, его работа касалась не непосредственного ведения боев, а планирования, тренировок и подготовки подразделений на протяжении всей войны.

Фанил Сарваров

Информации о фактическом участии Сарварова в каких-либо операциях на территории Украины или Курской области нет, но его работа в Генштабе — весомый вклад в российскую вооруженную агрессию. Известно, что генерал с 1992 по 2003 год участвовал в боевых действиях в Чечне и осетино-ингушском конфликте, а в 2015-2016 годах — в операциях российской армии в Сирии.

Машина, где находился Фанил Сарваров

Заметим, что Сарваров стал третьим российским генерал-лейтенантом, убитым в России. Ведь звание генерал-лейтенанта имел начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, которого ликвидировали в Москве год назад. Еще один генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в апреле.

