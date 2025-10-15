Путин плакал в подушку: смешные мемы о том, что Трамп не поздравил лидера РФ с днем рождения

Путин не получил ни открытки, ни звонка

В этом году российский президент Владимир Путин не получил поздравление с 73-летием на свой день рождения от американского лидера Дональда Трампа. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Что нужно знать:

7 октября 2025 года Путин отпраздновал 73-летие

Путина поздравили 19 зарубежных лидеров, но не поздравил Трамп

В свою очередь Путин этим летом поздравлял Трампа с днем рождения

"Телеграф" создал по данному поводу забавные мемы. В них шуточно показана вся боль Путина от того, что Трамп проигнорировал его праздник и не отправил поздравление.

Трамп не поздравил Путина с днем рождения. Фото: "Телеграф"

Примечательно, что Трамп не поздравил Путина даже несмотря на то, что тот лично позвонил ему в июне в день его 79-летия для продолжительной беседы.

Как заявлял в день рождения Путина его помощник Юрий Ушаков, телефонный разговор главы Кремля и Трампа на 7 октября не был запланирован. В связи с этим у россиян даже возникли предположения, что американский президент может поздравить Путина на следующий день, 8 октября. Но и этого не случилось.

Как пишет The Daily Beast, Дональд Трамп оскорбил Путина, отказавшись позвонить ему в день рождения, в то время как США и Россия наконец признали, что давняя дружба между ними практически закончилась.

