Укр

"Где купить?" Путину нашли лучшее применение - смешное видео завирусилось в TikTok

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 12 ноября 2025, 15:00
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

У автора эта работа заняла 12 часов

Пользователей соцсети развеселила креативная работа дизайнера, который создал держатель для туалетного ерша в форме бюста российского президента Владимира Путина.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на канале FrydyWorks. Это дизайнер и продавец, специализирующийся на создании напечатанных на 3D-принтере изделий с политической сатирой. Наиболее известные из его работ — держатели для туалетных ершей в форме известных политических деятелей.

Автор этой работы рассказал, что печать фигуры заняла 12 часов. И что самое главное, лицо главы Кремля отлично вписало в интерьер уборной.

В комментариях под роликом россияне интересуются у продавца, есть ли доставка такого держателя на территорию России.

При этом, некоторые отмечают в комментариях, что даже в таком виде не хотели бы видеть в своем доме физиономию Путина.

Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети
Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети
Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети
Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети
Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети
Дизайнер создал туалетный ерш с головой Путина
Комментарий из сети

Также стоит добавить, что подобные держатели уже давно продают на разных сайтах.

Как выглядит туалетный ерш с головой Путина
Ершик для унитаза с головой Путин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новое видео со странной походкой Путина вызвало шквал шуток в сети. Стоит подчеркнуть, что ассиметричная походка Путина все чаще обсуждается людьми, особенно на фоне слухов о проблемах с его здоровьем.

Теги:
#Владимир Путин #Курьез #Туалет #Уборная