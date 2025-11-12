"Где купить?" Путину нашли лучшее применение - смешное видео завирусилось в TikTok

У автора эта работа заняла 12 часов

Пользователей соцсети развеселила креативная работа дизайнера, который создал держатель для туалетного ерша в форме бюста российского президента Владимира Путина.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на канале FrydyWorks. Это дизайнер и продавец, специализирующийся на создании напечатанных на 3D-принтере изделий с политической сатирой. Наиболее известные из его работ — держатели для туалетных ершей в форме известных политических деятелей.

Автор этой работы рассказал, что печать фигуры заняла 12 часов. И что самое главное, лицо главы Кремля отлично вписало в интерьер уборной.

В комментариях под роликом россияне интересуются у продавца, есть ли доставка такого держателя на территорию России.

При этом, некоторые отмечают в комментариях, что даже в таком виде не хотели бы видеть в своем доме физиономию Путина.

Также стоит добавить, что подобные держатели уже давно продают на разных сайтах.

Ершик для унитаза с головой Путин

