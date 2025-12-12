Путин-таксист: украинцы создают мемы после его заявления о езде "по-тихому"
Украинские пользователи сети сразу подхватили тему
Заявление Владимира Путина о том, что он якобы время от времени передвигается "по-тихому" — без кортежей, мигалок и спецсигналов — стало новым поводом для волны шуток в соцсетях. Сразу вспомнили признание Владимира Путина о том, что в 1990-х он "подрабатывал частным извозом".
В центре шуток – и образ "таксиста 90-х", и мнимые разговоры с клиентами, и фантазии о том, как могла выглядеть машина такси президента. Вспомнили и о длинном столе, за которым Путин в свое время принимал президента Франции Эммануэля Макрона в феврале 2022 года.
Вспомнили и нарративы, которые несет Путин в массы — про прогнивший Запад, вину Америки и будущую жизнь по 150 лет. Такие разговоры подходили бы и таксисту. Использовали и крылатые фразы таксистов, в частности, изменили выражение "я бизнесмен, а таксую так, для души".
Мемотворцы уже успели предположить, как бы мог выглядеть стиль парковки Путина-таксиста.
В юмористических коллажах также упомянули и главу ГУР Кирилла Буданова.
Из вариантов также — предположение, как выглядел бы профиль Путина-таксиста.
