Путин-таксист: украинцы создают мемы после его заявления о езде "по-тихому"

Украинские пользователи сети сразу подхватили тему

Заявление Владимира Путина о том, что он якобы время от времени передвигается "по-тихому" — без кортежей, мигалок и спецсигналов — стало новым поводом для волны шуток в соцсетях. Сразу вспомнили признание Владимира Путина о том, что в 1990-х он "подрабатывал частным извозом".

В центре шуток – и образ "таксиста 90-х", и мнимые разговоры с клиентами, и фантазии о том, как могла выглядеть машина такси президента. Вспомнили и о длинном столе, за которым Путин в свое время принимал президента Франции Эммануэля Макрона в феврале 2022 года.

Вспомнили и нарративы, которые несет Путин в массы — про прогнивший Запад, вину Америки и будущую жизнь по 150 лет. Такие разговоры подходили бы и таксисту. Использовали и крылатые фразы таксистов, в частности, изменили выражение "я бизнесмен, а таксую так, для души".

Мемотворцы уже успели предположить, как бы мог выглядеть стиль парковки Путина-таксиста.

В юмористических коллажах также упомянули и главу ГУР Кирилла Буданова.

Из вариантов также — предположение, как выглядел бы профиль Путина-таксиста.

