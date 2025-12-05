Рядом с резиденцией Кадырова в Грозном прогремели взрывы. Дрон попал в его "гордость" (фото и видео)

В здании расположены государственные и религиозные учреждения республики

Небоскреб "Грозный-Сити" в Грозном (столица Чечни) в ночь на 5 декабря атаковал дрон. В здании, расположенном недалеко от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, поврежден фасад на уровне 28 этажа, возник пожар.

Что нужно знать:

Минувшей ночью в Грозном раздались взрывы, перед этим жителей предупредили об угрозе дронов

Один из них повредил небоскреб, в котором имеют офисы государственные и религиозные учреждения республики

Недалеко от него расположена резиденция самого Кадырова

Об атаке на "Грозный-Сити" первым проинформировал оппозиционный властям Чечни телеграмм-канал NYISO. Бизнес-центр расположен примерно в 830 метрах от официальной резиденции Рамзана Кадырова, также в нем располагаются офисы нескольких органов власти. Кроме того, неподалеку находится здание ФСБ Чечни.

Канал показал фото и видео с места. Повреждения фасада существенные, также внутри здания возник пожар. После взрыва, повредившего бизнес-центр, в Грозном раздался еще один.

Бизнес-центр получил серьезные повреждения фасада

Пострадали несколько этажей

Перед взрывами в Грозном был объявлен режим угрозы атаки БпЛА. В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели план "ковер".

Согласно открытым данным, в здании "Грозный-Сити" расположены Министерство Чечни по туризму, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста, Совет безопасности Чечни. Также там находятся счетная палата республики, приемная местного омбудсмена, приемная "Единой России", избирком региона.

"Грозный-Сити" открыли в день рождения Кадырова

Комплекс небоскребов в центре Грозного на берегу реки Сунжа был открыт 5 октября 2011 года в день 35-летия Кадырова. Тогда на вопросы журналистов, откуда берутся деньги на финансирование республики, Кадыров заявил "Аллах дает". Недавно Кадыров пытался добиться, чтобы изображение комплекса "Грозный-Сити" разместили на 500-рублевой купюре как одного из символов России.

Комплекс включает семь высотных построек, среди которых жилые дома, отель, и деловые центры. Самая высокая башня комплекса имеет 40 этажей и высоту 145 метров. Комплекс "Грозный-Сити" занимает площадь около 4,5 гектара.

Почему Кадыров редко появляется на публике

Стоит отметить, что 49-летний Кадыров имеет значительные проблемы со здоровьем. В 2023 году возникли слухи, что он якобы умер. Однако потом оказалось, что это неправда. Однако ему сделали неудачные операции на почке и Кадыров тогда находился в коме.

С этого времени пособник Путина нечасто появляется на публике. В августе 2025 года Кадыров обнародовал видео, где занимается на тренажере. На таком оборудовании обычно проходят реабилитацию после серьезных болезней или травм. Было заметно, что сторонник кремлевского режима существенно похудел.

В начале августа этого года Кадыров появился на видео, где он лично провел совещание, чтобы опровергнуть слухи о своей болезни. Однако его внешний вид (бледный, резко похудевший) вызвал еще больше вопросов о его состоянии.

