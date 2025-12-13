Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси. Кому может угрожать Путин
Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение
Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с прицелом на Европу. Белорусская и российская стороны совместно строят необходимые для этого объекты.
- Россияне работают над объектами в Беларуси, которые позволят разместить там "Орешник"
- По мнению главы внешней разведки, это способ давления, прежде всего, на ЕС и НАТО, а не на Украину
- Между тем Беларусь приравняла агрессию против стран-членов ОДКБ к военным угрозам
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет "Укринформ". Подготовка к размещению "Орешника" на территории Беларуси продолжается.
Мы видим мероприятия по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, являющихся элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы, — отметил он
Глава СВР добавил, что хотя физически РФ может разместить пусковую установку в Беларуси, без завершения сооружения других элементов она будет выполнять только роль макета. Кроме того, даже в случае размещения "Орешника" на территории страны Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение. Ракета будет находиться в единой системе управления ракетными войсками стратегического назначения РФ.
По мнению разведчиков, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран. Также россияне таким образом хотят оградить "Орешник" от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Сил обороны Украины.
Развертывание "Орешника" на территории Беларуси – это средство давления, прежде всего, на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои способности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно снизит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", — пояснил Иващенко.
Следует отметить, что, как сообщают росСМИ, Беларусь приравняла агрессию против стран-членов ОДКБ к военным угрозам республике. ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности, военно-политический блок, созданный на базе договора 1992 года, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Также там была Армения, но страна приостановила свое участие в 2024 году.
Ракета "Орешник" — что о ней известно
"Орешник" оборудован многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН). Носитель несет несколько боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.
РГЧ ИН были разработаны во время холодной войны, чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобные характеристики имеет ракета Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.
В Пентагоне считают, что "Орешник" является вариацией российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Эта 40-тонная твердотопливная ракета в зависимости от угла запуска способна пролететь чуть более 5 400 километров. Это ставит PC-26 практически в один ряд с межконтинентальными ракетами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени нужно "Орешнику", чтобы долететь до стран Европы при условии запуска с полигона "Капустин Яр". В зоне поражения все страны континентальной Европы, начиная с Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Кроме того, в этот список входят Финляндия и Швеция.