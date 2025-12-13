Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси. Кому может угрожать Путин

Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение

Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с прицелом на Европу. Белорусская и российская стороны совместно строят необходимые для этого объекты.

Что нужно знать:

Россияне работают над объектами в Беларуси, которые позволят разместить там "Орешник"

По мнению главы внешней разведки, это способ давления, прежде всего, на ЕС и НАТО, а не на Украину

Между тем Беларусь приравняла агрессию против стран-членов ОДКБ к военным угрозам

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет "Укринформ". Подготовка к размещению "Орешника" на территории Беларуси продолжается.

Мы видим мероприятия по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, являющихся элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы, — отметил он

Глава СВР добавил, что хотя физически РФ может разместить пусковую установку в Беларуси, без завершения сооружения других элементов она будет выполнять только роль макета. Кроме того, даже в случае размещения "Орешника" на территории страны Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение. Ракета будет находиться в единой системе управления ракетными войсками стратегического назначения РФ.

По мнению разведчиков, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран. Также россияне таким образом хотят оградить "Орешник" от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Сил обороны Украины.

Развертывание "Орешника" на территории Беларуси – это средство давления, прежде всего, на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои способности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно снизит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", — пояснил Иващенко.

Следует отметить, что, как сообщают росСМИ, Беларусь приравняла агрессию против стран-членов ОДКБ к военным угрозам республике. ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности, военно-политический блок, созданный на базе договора 1992 года, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Также там была Армения, но страна приостановила свое участие в 2024 году.

Ракета "Орешник" — что о ней известно

"Орешник" оборудован многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН). Носитель несет несколько боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

Ракета "Орешник" — характеристики

РГЧ ИН были разработаны во время холодной войны, чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобные характеристики имеет ракета Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

В Пентагоне считают, что "Орешник" является вариацией российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Эта 40-тонная твердотопливная ракета в зависимости от угла запуска способна пролететь чуть более 5 400 километров. Это ставит PC-26 практически в один ряд с межконтинентальными ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени нужно "Орешнику", чтобы долететь до стран Европы при условии запуска с полигона "Капустин Яр". В зоне поражения все страны континентальной Европы, начиная с Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Кроме того, в этот список входят Финляндия и Швеция.