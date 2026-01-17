"Рамзан может отомстить". Кто мог устроить ДТП для сына Кадырова и почему это важно для Украины
-
-
Объясняем, почему авария Адама Кадырова спутала все карты Кремля и не только
Адам Кадыров, по сообщению СМИ, попал в серьезную автокатастрофу – информация об этом облетела российские и чеченские телеграмм-каналы. Сын главы Чечни, которому всего 18 лет, вероятно, находится в тяжелом состоянии, хотя официального подтверждения этого нет. Сам Рамзан Кадыров также болеет. Его состояние не критическое, но достаточно тяжелое, чтобы глава Чечни задумывался о том, что оставит после себя.
Почему судьба молодого Адама имеет значение не только для его отца, но и для всего российского режима, и как эта авария может повлиять на будущее Чечни, ход войны в Украине, "Телеграфу" объяснил источник в чеченской диаспоре в ЕС.
Адам – символ безнаказанности и будущий наследник власти
Рамзан Кадыров хочет сохранить нынешнюю систему, где Москва и лично глава России Владимир Путин покупают лояльность Чечни, а он в ответ сдерживает большие конфликты и кровопролитие в регионе. "За это он получает возможность делать что угодно — его люди могут похитить человека даже в центре Москвы, и хозяин Кремля это позволяет, несмотря на шок российских патриотов", — объясняет источник.
Сейчас Рамзан разделяет власть между своими детьми. Он назначил сына Ахмата на должность вице-премьера Чечни, но именно Адама глава Чечни балует больше всего. Он делает из него символ чеченского произвола, показывая всей России, что Кадырову разрешено абсолютно все.
"Отсюда награды, шикарная свадьба и тому подобное. Отсюда же тот факт, что именно Кадыров Адам избивал Никиту Журавеля (в 2023 году. — Ред.), который сжег Коран. Это видео показательно продемонстрировали всей России, чтобы показать — чеченцам можно все", — говорит источник.
Авария – это удар по планам Рамзана?
Именно Адама Рамзан хотел бы видеть своим преемником, когда тот немного повзрослеет, считает источник. Адаму сейчас 18 лет, поэтому он пока не может заменить отца в должности. Но планы уже построены.
Важно. Согласно Конституции Чечни (Статья 66 (Срок полномочий, выборы, РФ 81.2), президентом Чеченской Республики могут быть избраны граждане Российской Федерации в возрасте не моложе 30 лет. Однако следует помнить, что в некоторых случаях (преимущественно, когда речь идет о важности остаться в должности), в РФ легко меняют конституцию. В частности, в 2020 году Путин инициировал поправки к Конституции РФ, которые формально "обнулили" его предыдущие президентские сроки. Это подали как общенациональное голосование вместе с социальными гарантиями для повышения поддержки. В результате Путин получил право снова баллотироваться в 2024 и 2030 годах и теоретически оставаться у власти вплоть до 2036 года.
В связи с этим авария стала серьезным эмоциональным ударом для главы Чечни. По словам источника, вероятнее всего, Адам пострадал из-за собственного лихачества за рулем — молодой человек славился любовью к скоростной езде. Однако источник не исключает и происков врагов.
Подозрения могут упасть на Алаудинова
Следует присмотреться к фигуре Апти Алаудинова. Его раньше называли возможным преемником Рамзана, но затем тот начал активно продвигать своих детей. Алаудинов очень амбициозен, командует спецназом "Ахмат" и оказывает значительное влияние. Поэтому не исключено, что подозрения могут упасть на него, считает источник.
По его мнению, Кремль опасается, что в случае смерти Кадырова полностью признают Алаудинова, и на Кавказе начнется кровавая война — как внутри Чечни, так и между республиками. Поэтому сейчас главная интрига — если авария действительно была, будет ли Рамзан искать виновных и мстить. Если его не было, интересно, кто запустил эту информацию. За это глава Чечни тоже может отомстить. Ситуация совершенно непредсказуема.
Что будет после Рамзана Кадырова и почему это важно для Украины
Чечня и соседние регионы могут принести войну в РФ. Любые потрясения во властной верхушке республики способны спровоцировать конфликты, которые выйдут далеко за пределы Кавказа. Поэтому судьба 18-летнего Адама имеет значение не только для его семьи.
Если в Чечне и на Кавказе начнется война, то России может стать не до Украины. В случае начала боевых действий в этом регионе Кремлю придется снимать с фронта части боевых подразделений, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Кроме того, какие-либо боевые действия в Чечне или Дагестане перерезают или существенно усложняют движение военных эшелонов, не говоря о том, что Кремлю придется финансировать реальную войну на Кавказе, и это истощит бюджет РФ быстрее, чем любые санкции. Перебрасывать авиацию и логистику, которые сейчас работают на обеспечение восточного и южного фронтов в Украине, на подавление мятежей на Кавказе.
Ранее, когда обсуждалась возможная смерть Кадырова, эксперт Вадим Денисенко писал, что назначить кого-нибудь из сыновей означает нарушить или переписать законодательство. До сих пор глава РФ всегда пытался избегать подобных вещей. Если бы он играл в эту игру, дети Кадырова чаще появлялись в Кремле. Но глава России явно дистанцировался от такого решения. Хотя полностью отвергнуть этот сценарий нельзя, пока он выглядит маловероятным.
Главная задача Кремля в период транзита — не допустить междоусобий и обеспечить контролируемый переход власти, которая будет полностью зависима от Москвы. А это значит, что с большой вероятностью новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов. Даудов обеспечит сверхжесткую линию по подавлению всех, а Делимханов более удобен Москве, хотя и не столь жесток. Но оба продолжат линию Кадырова, державшего власть в круговой поруке.
