"Рамзан может отомстить". Кто мог устроить ДТП для сына Кадырова и почему это важно для Украины

Объясняем, почему авария Адама Кадырова спутала все карты Кремля и не только

Адам Кадыров, по сообщению СМИ, попал в серьезную автокатастрофу – информация об этом облетела российские и чеченские телеграмм-каналы. Сын главы Чечни, которому всего 18 лет, вероятно, находится в тяжелом состоянии, хотя официального подтверждения этого нет. Сам Рамзан Кадыров также болеет. Его состояние не критическое, но достаточно тяжелое, чтобы глава Чечни задумывался о том, что оставит после себя.

Почему судьба молодого Адама имеет значение не только для его отца, но и для всего российского режима, и как эта авария может повлиять на будущее Чечни, ход войны в Украине, "Телеграфу" объяснил источник в чеченской диаспоре в ЕС.

Адам – символ безнаказанности и будущий наследник власти

Адам и Рамзан Кадыру

Рамзан Кадыров хочет сохранить нынешнюю систему, где Москва и лично глава России Владимир Путин покупают лояльность Чечни, а он в ответ сдерживает большие конфликты и кровопролитие в регионе. "За это он получает возможность делать что угодно — его люди могут похитить человека даже в центре Москвы, и хозяин Кремля это позволяет, несмотря на шок российских патриотов", — объясняет источник.

Сейчас Рамзан разделяет власть между своими детьми. Он назначил сына Ахмата на должность вице-премьера Чечни, но именно Адама глава Чечни балует больше всего. Он делает из него символ чеченского произвола, показывая всей России, что Кадырову разрешено абсолютно все.

"Отсюда награды, шикарная свадьба и тому подобное. Отсюда же тот факт, что именно Кадыров Адам избивал Никиту Журавеля (в 2023 году. — Ред.), который сжег Коран. Это видео показательно продемонстрировали всей России, чтобы показать — чеченцам можно все", — говорит источник.

Авария – это удар по планам Рамзана?

Адам Кадыров

Именно Адама Рамзан хотел бы видеть своим преемником, когда тот немного повзрослеет, считает источник. Адаму сейчас 18 лет, поэтому он пока не может заменить отца в должности. Но планы уже построены.

Важно. Согласно Конституции Чечни (Статья 66 (Срок полномочий, выборы, РФ 81.2), президентом Чеченской Республики могут быть избраны граждане Российской Федерации в возрасте не моложе 30 лет. Однако следует помнить, что в некоторых случаях (преимущественно, когда речь идет о важности остаться в должности), в РФ легко меняют конституцию. В частности, в 2020 году Путин инициировал поправки к Конституции РФ, которые формально "обнулили" его предыдущие президентские сроки. Это подали как общенациональное голосование вместе с социальными гарантиями для повышения поддержки. В результате Путин получил право снова баллотироваться в 2024 и 2030 годах и теоретически оставаться у власти вплоть до 2036 года.

В связи с этим авария стала серьезным эмоциональным ударом для главы Чечни. По словам источника, вероятнее всего, Адам пострадал из-за собственного лихачества за рулем — молодой человек славился любовью к скоростной езде. Однако источник не исключает и происков врагов.

Подозрения могут упасть на Алаудинова

Апти Алаудинов

Следует присмотреться к фигуре Апти Алаудинова. Его раньше называли возможным преемником Рамзана, но затем тот начал активно продвигать своих детей. Алаудинов очень амбициозен, командует спецназом "Ахмат" и оказывает значительное влияние. Поэтому не исключено, что подозрения могут упасть на него, считает источник.

По его мнению, Кремль опасается, что в случае смерти Кадырова полностью признают Алаудинова, и на Кавказе начнется кровавая война — как внутри Чечни, так и между республиками. Поэтому сейчас главная интрига — если авария действительно была, будет ли Рамзан искать виновных и мстить. Если его не было, интересно, кто запустил эту информацию. За это глава Чечни тоже может отомстить. Ситуация совершенно непредсказуема.

Что будет после Рамзана Кадырова и почему это важно для Украины

Война в Чечне

Чечня и соседние регионы могут принести войну в РФ. Любые потрясения во властной верхушке республики способны спровоцировать конфликты, которые выйдут далеко за пределы Кавказа. Поэтому судьба 18-летнего Адама имеет значение не только для его семьи.

Если в Чечне и на Кавказе начнется война, то России может стать не до Украины. В случае начала боевых действий в этом регионе Кремлю придется снимать с фронта части боевых подразделений, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Кроме того, какие-либо боевые действия в Чечне или Дагестане перерезают или существенно усложняют движение военных эшелонов, не говоря о том, что Кремлю придется финансировать реальную войну на Кавказе, и это истощит бюджет РФ быстрее, чем любые санкции. Перебрасывать авиацию и логистику, которые сейчас работают на обеспечение восточного и южного фронтов в Украине, на подавление мятежей на Кавказе.

Ранее, когда обсуждалась возможная смерть Кадырова, эксперт Вадим Денисенко писал, что назначить кого-нибудь из сыновей означает нарушить или переписать законодательство. До сих пор глава РФ всегда пытался избегать подобных вещей. Если бы он играл в эту игру, дети Кадырова чаще появлялись в Кремле. Но глава России явно дистанцировался от такого решения. Хотя полностью отвергнуть этот сценарий нельзя, пока он выглядит маловероятным.

Главная задача Кремля в период транзита — не допустить междоусобий и обеспечить контролируемый переход власти, которая будет полностью зависима от Москвы. А это значит, что с большой вероятностью новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов. Даудов обеспечит сверхжесткую линию по подавлению всех, а Делимханов более удобен Москве, хотя и не столь жесток. Но оба продолжат линию Кадырова, державшего власть в круговой поруке.

