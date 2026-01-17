"Рамзан може помститися". Хто міг влаштувати ДТП сина Кадирова і чому це важливо для України

Пояснюємо, чому аварія Адама Кадирова сплутала всі карти Кремлю і не тільки

Адам Кадиров, за повідомленням ЗМІ, потрапив у серйозну автокатастрофу — інформація про це облетіла російські та чеченські телеграм-канали. Син глави Чечні, якому лише 18 років, імовірно, перебуває у важкому стані, хоча офіційного підтвердження цього немає. Сам Рамзан Кадиров також хворіє. Його стан не критичний, але достатньо важкий, щоб глава Чечні замислювався про те, що залишить після себе.

Чому доля молодого Адама має значення не лише для його батька, а й для всього російського режиму, і як ця аварія може вплинути на майбутнє Чечні, перебіг війни в Україні, пояснило "Телеграфу" джерело в чеченській діаспорі в ЄС.

Адам — символ безкарності та майбутній спадкоємець влади

Адам та Рамзан Кадирові

Рамзан Кадиров хоче зберегти нинішню систему, де Москва та особисто очільник Росії Володимир Путін купують лояльність Чечні, а він у відповідь стримує великі конфлікти та кровопролиття у регіоні. "За це він отримує можливість робити що завгодно — його люди можуть викрасти людину навіть у центрі Москви, і хазяїн Кремля це дозволяє, попри шок російських патріотів", — пояснює джерело.

Зараз Рамзан ділить владу між своїми дітьми. Він призначив сина Ахмата на посаду віцепрем'єра Чечні, але саме Адама глава Чечні балує найбільше. Він робить з нього символ чеченського свавілля, показуючи всій Росії, що Кадировим дозволено абсолютно все.

"Звідси нагороди, шикарне весілля тощо. Звідси ж той факт, що саме Кадиров Адам бив Нікіту Журавеля (у 2023 році. — Ред.), який спалив Коран. Це відео показово продемонстрували всій Росії, щоб показати — чеченцям можна все", — каже джерело.

Аварія — це удар по планах Рамзана?

Адам Кадиров

Саме Адама Рамзан хотів би бачити своїм наступником, коли той трохи подорослішає, вважає джерело. Адаму зараз 18 років, тому він поки не може замінити батька на посаді. Але плани вже побудовані.

Важливо. Згідно з Конституцією Чечні (Стаття 66 (Термін повноважень, вибори, РФ 81.2), президентом Чеченської Республіки можуть бути обрані громадяни Російської Федерації віком не молодше 30 років. Проте варто пам'ятати, що у деяких випадках (переважно, коли йдеться про важливість залишитись на посаді), в РФ легко змінюють конституцію. Зокрема, у 2020 році Путін ініціював поправки до Конституції РФ, які формально "обнулили" його попередні президентські строки. Це подали як загальнонаціональне голосування разом із соціальними гарантіями, щоб підвищити підтримку. У результаті Путін отримав право знову балотуватися у 2024 і 2030 роках і теоретично залишатися при владі аж до 2036 року.

У зв'язку з цим аварія стала серйозним емоційним ударом для глави Чечні. За словами джерела, найімовірніше, Адам постраждав через власне лихацтво за кермом — молодий чоловік славився любов'ю до швидкісної їзди. Проте джерело не виключає й підступів ворогів.

Підозри можуть впасти на Алаудінова

Апті Алаудінов

Варто придивитися до фігури Апті Алаудінова. Його раніше називали можливим наступником Рамзана, але потім той почав активно просувати своїх дітей. Алаудінов дуже амбіційний, командує спецназом "Ахмат" і має значний вплив. Тому не виключено, що підозри можуть впасти на нього, вважає джерело.

На його думку, Кремль боїться, що у разі смерті Кадирова повністю визнають Алаудінова, і на Кавказі почнеться кривава війна — як усередині Чечні, так і між республіками. Тому зараз головна інтрига — якщо аварія справді була, чи шукатиме Рамзан винних і мститиме. Якщо її не було, цікаво, хто запустив цю інформацію. За це глава Чечні також може помститися. Ситуація абсолютно непередбачувана.

Що буде після Рамзана Кадирова і чому це важливо для України

Війна в Чечні

Чечня і сусідні регіони можуть принести війну у саму РФ. Будь-які потрясіння у владній верхівці республіки здатні спровокувати конфлікти, які вийдуть далеко за межі Кавказу. Саме тому доля 18-річного Адама має значення не лише для його родини.

Якщо в Чечні та на Кавказі почнеться війна, то Росії може стати не до України. У разі початку бойових дій в цьому регіоні Кремлю доведеться знімати з фронту частини бойових підрозділів, які зараз перебувають на окупованих територіях України. Крім того, будь-які бойові дії в Чечні чи Дагестані перерізають або суттєво ускладнюють рух військових ешелонів, не кажучи про те, що Кремлю доведеться фінансувати реальну війну на Кавказі, і це виснажить бюджет РФ швидше, ніж будь-які санкції. Перекидати авіацію та логістику, які зараз працюють на забезпечення східного та південного фронтів в Україні, на придушення заколотів на Кавказі.

Раніше, коли обговорювалася можлива смерть Кадирова, експерт Вадим Денисенко писав, що призначити когось із синів означає порушити або переписати законодавство. Досі глава РФ завжди намагався уникати подібних речей. Якби він грав у цю гру, діти Кадирова частіше з'являлися б у Кремлі. Але очільник Росії явно дистанціювався від такого рішення. Хоча повністю відкинути цей сценарій не можна, наразі він виглядає малоймовірним.

Головна задача Кремля у період транзиту — не допустити міжусобиць і забезпечити контрольований перехід влади, яка буде стовідсотково залежною від Москви. А це означає, що з великою імовірністю новим керівником стане хтось із клану Кадирова: або Даудов, або Делімханов. Даудов забезпечить наджорстку лінію по придушуванні всіх, а Делімханов більш комфортний Москві, хоча і не настільки жорсткий. Але обидва продовжать лінію Кадирова, який тримав владу на круговій поруці.

