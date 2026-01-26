Рус

Ви здивуєтеся. Як нецензурно називають росіян в Естонії

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як росіян називають в Естонії Новина оновлена 26 січня 2026, 12:22
Як росіян називають в Естонії. Фото Колаж "Телеграфу"

Це слово було поширене ще в часи СРСР

В Естонії є своя унікальна назва для російськомовного населення та росіян. Фактично це нецензурне слово, яке можна почути в побуті. Йдеться про "тибла".

"Телеграф" розповість, чому росіян саме так називають в Естонії та що означає це слово. Зауважимо, що воно є в естонських словниках та зустрічається в місцевих ЗМІ.

Тибла — це прізвисько для росіян та російськомовних людей серед естонців. Найчастіше воно зустрічається в розмовному стилі. Цікаво, що в російськомовних словинках про це слово майже нічого немає, а от в естонських інформація є.

Офіційної ентимології цього слова немає, але мовознавці вважають, що воно походить від нецензурного звернення "ти, б**ть". Коли "тибла" з'явилась в естонській мові невідомо, але ймовірніше це сталось під час Першої світової війни. За деякими даними, саме так в Естонії називали бійців Червоної Армії в 1918-1920.

За часів радянської влади цей вираз укорінився та був досить поширеним, хоча публічно його не вживали. Однак після розвалу СРСР "тибла" міцно увійшла до лексикону естонців як презирливе і образливе прізвисько російськомовних жителів країни, особливо тих, які не володіють місцевою мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово нізащо не зрозуміють росіяни. За звучанням воно нагадує статевий орган чи контрацептив.

Теги:
#Естонія #Росія #Значення #Мова