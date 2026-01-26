Ви здивуєтеся. Як нецензурно називають росіян в Естонії

Це слово було поширене ще в часи СРСР

В Естонії є своя унікальна назва для російськомовного населення та росіян. Фактично це нецензурне слово, яке можна почути в побуті. Йдеться про "тибла".

"Телеграф" розповість, чому росіян саме так називають в Естонії та що означає це слово. Зауважимо, що воно є в естонських словниках та зустрічається в місцевих ЗМІ.

Тибла — це прізвисько для росіян та російськомовних людей серед естонців. Найчастіше воно зустрічається в розмовному стилі. Цікаво, що в російськомовних словинках про це слово майже нічого немає, а от в естонських інформація є.

Офіційної ентимології цього слова немає, але мовознавці вважають, що воно походить від нецензурного звернення "ти, б**ть". Коли "тибла" з'явилась в естонській мові невідомо, але ймовірніше це сталось під час Першої світової війни. За деякими даними, саме так в Естонії називали бійців Червоної Армії в 1918-1920.

За часів радянської влади цей вираз укорінився та був досить поширеним, хоча публічно його не вживали. Однак після розвалу СРСР "тибла" міцно увійшла до лексикону естонців як презирливе і образливе прізвисько російськомовних жителів країни, особливо тих, які не володіють місцевою мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово нізащо не зрозуміють росіяни. За звучанням воно нагадує статевий орган чи контрацептив.