"Торопился на суд божий". Сеть разразилась мемами после ликвидации генерала РФ Кирилова

Не забыли и о рассказах Кириллова о боевых комарах

Смерть российского генерал-лейтенанта Игоря Кирилова от взрыва тротила, заложенного в самокат в Москве, вдохновила украинцев на создание мемов. К тому же, за день до инцидента ему объявили подозрение в Украине.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы из сети. В большинстве своем они созданы вокруг самоката и того, что на них не желательно кататься зимой.

В сети уже публикуют фото генерала Кириллова рядом с прифотошопленым самокатом. Намекая на его приверженность этому виду транспорта.

Были и те, кто после объявления подозрения изобразили, что ликвидированный российский военный так спешил на суд, что попал на божий суд.

Кто-то создал картинку, где два парня едут на самокате в Москву якобы ликвидировать российского генерала.

Были среди мемов и просто комментарии украинцев, шокированных отношением россиян к инциденту. Ведь люди, которые были вокруг, больше расстроились из-за разбитых окон и дверей, а не из-за смерти человека. К тому же криминалисты долгое время не накрывали труп ничем, и он так и лежал под открытым небом.

Мемом стало и обращение представительницы МИД России Марии Захаровой, где она говорила, что Кирилов "работал бесстрашно, не прятался за спинами и шел с открытым забралом". Украинцы добавили, что нужно было в бронежилете ходить, а не с открытым забралом.

Кто-то вспомнил и Воланда из романа "Мастер и Маргарита", добавив: "Анушка уже разлила самокат". Не забыли в сети и о заявлениях Кирилова о боевых комарах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть взорвалась мемами после побега Башара Асада из Сирии к главе РФ Владимиру Путину.