В Подмосковье подорвался генерал РФ. Чем он занимался и какой "украинский след" уже нашли

Ему было 59 лет

Ярослав Москалик, генерал-майор Минобороны РФ, 25 апреля погиб в результате взрыва автомобиля во дворе в Балашихе (Подмосковье, РФ). Взрыв прогремел в 10:40.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель Ярослава Москалика. Как пишут росСМИ, взрыв у дома бульваром Нестерова, был настолько сильным, что погибшего отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах выбило стекла. Авто вспыхнуло, его потушили пожарные.

Машина взорвалась, когда 59-летний Ярослав Москалик проходил рядом с ней. РосСМИ пишут, что СВП (самодельное взрывное устройство) в авто состояло из ВОГов – выстрелов для подствольных гранатометов.

В гибели Москалика в России уже нашли "украинский след"

Взорвался Volkswagen Golf, который его предыдущая владелица продала 29-летнему гражданину Азербайджана. Telegram-канал Mash пишет, что последним владельцем машины якобы был 40-летний уроженец украинского города Сумы.

По данным канала, в 2015 году он получил российский паспорт и права. В феврале этого года он якобы купил этот Volkswagen. Пишут, что он будто бы в 2014 году работал на "Азовстали" в Мариуполе. Позже регулярно ездил на заработки в РФ. В соцсетях публиковал антиукраинские посты.

Что известно о Ярославе Москалике

В 2015 году принимал участие в переговорах с Украиной в рамках "Нормандского формата". Также был спикером по вопросам, связанным с операцией ВС РФ в Сирии. С 2021 занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Какие обязанности он выполнял

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал об обязанностях замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. Москалик принимал участие в стратегическом планировании военных операций. Сюда входит разработка планов по ведению боевых действий и координация оперативных решений на уровне Генштаба.

Также заместитель начальника Главного оперативного управления контролировал проведение военных операций. Речь идет о контроле за действиями войск по основным направлениям и обеспечении выполнения приказов руководства Генштаба.

Также в обязанности Москалика входило оперативное управление Вооруженными силами РФ. Он отвечал за координацию взаимодействия между различными видами войск (сухопутные, воздушные, морские силы).

Четвертая задача заместителя начальника ГОУ Генштаба РФ – взаимодействие с другими структурами Минобороны России. Сюда входит сотрудничество с разведкой, логистикой, военно-промышленным комплексом. Также он отвечал за согласование операций с политическим руководством (Совбез РФ, Министерство обороны).

"Он не был супер публичной фигурой, как Шойгу или Герасимов, но именно такие чиновники принимают ключевые решения на уровне оперативного командования. Поэтому эта операция большой успех", — резюмировал Гончаренко.

Как рассказывал "Телеграф", в феврале в оккупированном Бердянске взорвалась машина, в которой находился заместитель главы оккупационных властей Евгений Богданов. Он погиб.