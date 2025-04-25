"Кого выбираем?": в сети "раскрыли тайну" подрыва топ-генерала в Подмосковье

Украинцы выдвинули свою "теорию", как выбиралась цель

Ликвидация российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика вдохновила украинцев не только на мемы, но и на меткие шутки. Так, некоторые уже рассказали, как на самом деле Силы обороны Украины выбирали "цель".

В сети появилось фото воображаемого диалога с главой Главного управления разведки Кириллом Будановым и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Во время общения собеседник называет четыре имени топ-генералов России, из которых Буданов и Малюк должны выбрать одного.

"Господин Малюк, господин Буданов, у нас есть четыре цели: генерал Иванов, генерал Петров, генерал Сидоров и генерал Москалик, кого выбираем?", — говорится в сообщении.

В ответ слышен только смех и фраза "Ну я серьезно!", красно демонстрирующая, что выбор пал именно на генерала Москалика. Отметим, что суть шутки в том, что в Украине уже долгое время россиян называют "москалями". Это, кстати, делал и выдающийся поэт Тарас Шевченко в своих произведениях, к примеру, "Кохайтеся ж, чорнобриві. Та не з москалями".

Ликвидация российских генералов обычно воспринимается украинцами как хорошая новость. Но когда один из них по фамилии Москалик – это вызывает волну шуток.

Напомним, что 25 апреля в Подмосковье был ликвидирован российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он погиб из-за взрыва авто. В машину подложили самодельное взрывное устройство. В Кремле уже прокомментировали событие, угрожая Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Брянске ликвидировали ведущего инженера, модернизировавшего российские РЭБы.