У ЧВК "Вагнера" новый главарь: у него нет трех конечностей (видео)

Он потерял части тела во время так называемого "выполнения задач"

Новым командиром российской частной военной компании "Вагнера" стал Дмитрий Подольский с позывным "Салем" — человек с ампутированными тремя конечностями. Воюя против Украины, он потерял обе ноги и одну руку.

Что нужно знать:

Подольский ранее занимал должность советника по безопасности президента ЦАР

Во время полномасштабной войны в Украине командовал 5-м штурмовым отрядом ЧВК "Вагнер"

Новый главарь "Вагнера" ранее работал старшим тренером Федерации кикбоксинга Приморского края

Информация об этом была опубликована в социальных сетях. Там же показали видео с новым главарем "Вагнера".

Подольский заявляет, что лишился ног и руки во время так называемого "выполнения задач". После этого он якобы потратил восемь месяцев на восстановление после тяжелых травм.

До этого назначения он занимал должность советника по вопросам безопасности президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арханжа Туадеры — должность, тесно связанная с влиянием России в Африке.

Дмитрий Подольский — что о нем известно

Родился 2 марта 1978 года в городе Ейске Краснодарского края.

В 2001 году служил в 14-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ в город Уссурийске Приморского края, а с 2012 года в городе Хабаровск.

Воевал в Сирии и в ходе одной из командировок туда получил контузию, которая впоследствии отразилась на слухе.

В звании майора уволился из Вооружённых сил России.

С 2017 года жил в Уссурийске, работал старшим тренером Федерации кикбоксинга Приморского края.

Во время полномасштабной войны в Украине Подольский командовал 5-м штурмовым отрядом ЧВК "Вагнер".

Осенью 2022 года лишился руки и ног, воюя против Украины. В 2023 году вернулся в "Вагнер".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2023 года в Тверской области рф разбился самолет Евгения Пригожина, который являлся главой ЧВК "Вагнер".

Частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Все они погибли. После этого СМИ выдвигали разные версии уничтожения самолета Пригожина, в частности, сообщалось, что на его борту или на шасси могла быть взрывчатка. Согласно еще одной из версий, борт сбил российский многоцелевой истребитель Су-35.

Еще одна из версий — Пригожина наказал Путин за бунт, который члены ЧВК устроили в РФ в конце июня.