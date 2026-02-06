Генерал стоит за многими операциями против Украины

В Москве в пятницу, 6 февраля, произошло покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он родился в Украине, а теперь помогает главе России Владимиру Путину вести войну против своих бывших соотечественников.

Владимир Алексеев

Владимир Алексеев родился в 1961 году в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Согласно переписи населения в 2001 году там проживало 952 человека. Более 99% людей назвали родным языком украинский. Можно предположить, что украинский был первым языком Алексеева, хотя сведений, в каком возрасте он оставил Украину, нет.

Известно только, что после окончания школы Алексеев учился в Рязанском воздушно-десантном училище. От Москвы, где сейчас живет генерал, до села Голодьки по прямой около 950 км.

Расстояние от села Голодьки до Москвы

Неизвестно, вспоминает ли Алексеев свою малую родину и мучает ли его совесть, за то, что он ведет войну против тех, среди кого родился. Однако известно, что он планировал много операций России против Украины и принимал в них участие.

Село Голодьки

Как сообщал "Телеграф", возможно, в Алексеева стреляла женщина-киллер. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной на ИВЛ. По данным росСМИ, две пули якобы попали в живот, одна в ногу, генерал потерял много крови.