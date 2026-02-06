Укр

Слуга Путина из Украины. Где родился генерал Алексеев, которого пытались убить в Москве (карта)

Елена Руденко
Ставок возле села Голодьки, Владимир Алексеев Новость обновлена 06 февраля 2026, 14:00
Ставок возле села Голодьки, Владимир Алексеев. Фото Коллаж "Телеграф"

Генерал стоит за многими операциями против Украины

В Москве в пятницу, 6 февраля, произошло покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он родился в Украине, а теперь помогает главе России Владимиру Путину вести войну против своих бывших соотечественников.

Владимир Алексеев
Владимир Алексеев

Владимир Алексеев родился в 1961 году в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Согласно переписи населения в 2001 году там проживало 952 человека. Более 99% людей назвали родным языком украинский. Можно предположить, что украинский был первым языком Алексеева, хотя сведений, в каком возрасте он оставил Украину, нет.

Известно только, что после окончания школы Алексеев учился в Рязанском воздушно-десантном училище. От Москвы, где сейчас живет генерал, до села Голодьки по прямой около 950 км.

Расстояние от села Голодько до Москвы
Расстояние от села Голодьки до Москвы

Неизвестно, вспоминает ли Алексеев свою малую родину и мучает ли его совесть, за то, что он ведет войну против тех, среди кого родился. Однако известно, что он планировал много операций России против Украины и принимал в них участие.

Село Голодьки
Село Голодьки

Как сообщал "Телеграф", возможно, в Алексеева стреляла женщина-киллер. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной на ИВЛ. По данным росСМИ, две пули якобы попали в живот, одна в ногу, генерал потерял много крови.

