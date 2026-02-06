Генерал стоїть за багатьма операціями проти України

В Москві у п'ятницю, 6 лютого, стався замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Він народився в Україні, а тепер допомагає главі Росії Володимиру Путіну вести війну проти своїх колишніх співвітчизників.

Володимир Алексєєв

Володимир Алексєєв народився у 1961 році у селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. Згідно з переписом населення у 2001 році там проживало 952 особи. Понад 99% людей назвали рідною мовою українську. Можна припустити, що українська була першою мовою Алексєєва, хоча відомостей, у якому віці він залишив Україну, немає.

Відомо лише, що після закінчення школи Алексєєв навчався у Рязанському повітряно-десантному училищі. Від Москви, де зараз живе генерал, до села Голодьки по прямій близько 950 км.

Відстань від села Голодьки до Москви

Невідомо, чи згадує Алексєєв свою малу батьківщину та чи мучить його сумління, що веде війну проти тих, серед кого народився. Проте відомо, що він планував багато операцій Росії проти України та брав в них участь.

Село Голодьки

Як повідомляв "Телеграф", можливо, в Алексєєва стріляла жінка-кілер. Зараз він у вкрай тяжкому стані в операційній на ШВЛ. За даними росЗМІ, дві кулі нібито попали у живіт, одна в ногу, генерал втратив багато крові.