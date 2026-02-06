Стреляла женщина? Свежие подробности о покушении на генерала ГРУ РФ Алексеева

Сейчас он в крайне тяжёлом состоянии в операционной

Покушение на российского генерала Владимира Алексеева в Москве 6 февраля могла совершить женщина. Согласно информации из сети, в него было совершено три выстрела.

Что нужно знать:

Покушение произошло 6 февраля около 7:00 утра в жилом доме

Две пули якобы попали в живот, одна в ногу

Врачи реанимации работали на месте около 15 минут

Как сообщает Telegram-канал Baza, стрелять в генерала могли женщина-киллер. Это одна из версий силовиков и в настоящее время ведётся розыск стрелявшей. Однако информация не подтверждена.

В то же время Telegram-канал Mash пишет, что в генерал-лейтенанта выстрелили минимум три раза. Сейчас он в крайне тяжёлом состоянии в операционной на ИВЛ. По данным канала, две пули якобы попали в живот, одна в ногу. Алексеев потерял много крови.

Также сообщается, что покушение на Алексеева было совершено около 7 часов утра — в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе в Москве.

Telegram-канал ASTRA публикует слова жильцов дома, где случилось происшествие. Они говорят, что реанимация работала на месте около 15 минут, пытаясь спасти генерала.

"Говорят, на 24-ом лужи крови даже в лифтовом холле…. Кто оттуда?

— Я сейчас выходила. Сказали убийство.

— Реанимация не уезжала минут 15 точно, колдовали там над человеком…", — пишут в чате соседи.

Кроме того, жильцы жалуются на неработающие камеры видеонаблюдения в подъезде и отмечают, что силовики проверяли документы и проводили обыски в некоторых квартирах. По словам соседей, упоминалось, что видеозаписи отсутствуют, хотя жители регулярно платят управляющей компании за "безопасность".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, В сети всплыло архивное видео разговора генерала Алексеева и Пригожина.