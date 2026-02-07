В заместителя главы Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ могла стрелять женщина

Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение, пришел в сознание. Человек, стрелявший в первого заместителя главы российской разведки, якобы задержан.

Что нужно знать:

Алексеев якобы удачно перенес операцию и находится в сознании

Человека, якобы стрелявшего в генерала, задержали в Дубае

Возможного киллера везут в Россию

Как пишут росСМИ, Алексеев успешно перенес операцию. Это подтвердил и сбежавший в Россию бывший украинский нардеп и бизнесмен Олег Царев. По его данным, генерал разговаривает, "опасность миновала".

Владимир Алексеев

Царев добавил, что к задержанию стрелявшего в Алексеева "подключились все спецслужбы мира". Киллер якобы задержан в Дубае, сейчас его везут в Россию. Также якобы был задержан его пособник.

Что известно о покушении на генерала разведки Алексеева в Москве

Утром в пятницу неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в его доме. Две пули якобы попали в живот, одна в ногу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Через несколько часов глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нападении на российского генерала Украину. Он заявил, что это якобы показывает, что Киев настроен на "постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса". Некоторые СМИ сообщили, что киллером могла быть женщина.

Известно, что генерал Алексеев родился в Украине. Сейчас он с расстояния почти 1000 км от родного села Голодьки в Винницкой области помогает главе РФ Владимиру Путину убивать украинцев.

