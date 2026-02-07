У заступника глави Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ могла стріляти жінка

Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, на якого 6 лютого було здійснено замах, прийшов до тями. Людину, яка стріляла у першого заступника глави російської розвідки, нібито затримали.

Що треба знати:

Алексєєв нібито успішно переніс операцію та перебуває у свідомості

Людину, яка нібито стріляла в генерала, затримали у Дубаї

Можливого кілера везуть до Росії

Як пишуть росЗМІ, Алексєєв успішно переніс операцію. Це підтвердив і колишній український нардеп та бізнесмен Олег Царьов, який втік у Росію. За його даними, генерал розмовляє, "небезпека минула".

Володимир Алексєєв

Царьов додав, що до затримання того, хто стріляв у Алексєєва "підключились усі спецслужби світу". Кілера нібито затримано у Дубаї, зараз його везуть у Росію. Також нібито затримали його пособника.

Що відомо про замах на генерала розвідки Алексеєва у Москві

Зранку у п'ятницю невідомий кілька разів вистрелив в Алексєєва у його у власному будинку. Дві кулі нібито попали в живіт, одна в ногу. Його госпіталізували у важкому стані.

За кілька годин голова МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив у нападі на російського генерала Україну. Він заявив, що це нібито показує, що Київ налаштований на "постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу". Деякі ЗМІ повідомили, що кілером могла бути жінка.

Відомо, що генерал Алексєєв народився в Україні. Зараз він з відстані майже 1000 км від рідного села Голодьки на Вінниччині допомагає главі РФ Володимиру Путіну вбивати українців.

