Пострадало и погибло много военных: под Питером взрыв в военной комендатуре, все детали и карта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В России под Санк-Петербургом в здании военной комендатуры раздался мощный взрыв. Часть здания рухнула, есть погибшие.
Что нужно знать:
- Взрыв раздался в Ленинградской области 17 февраля
- Под завалами могут находиться люди
- Обрушилось не менее двух этажей здания
Об этом сообщаются РосСМИ. По последним данным, известно, что трое российских военных погибли, а под завалами может быть еще четверо.
"Взрыв раздался в здании военной комендатуры в Сертоловом, Всеволожском районе Ленинградской области РФ", — говорится в сообщении.
Как видно на опубликованном фото, взрыв был настолько сильным, что обрушилась часть здания. А именно: чердак, второй и третий этажи. Причину взрыва официально не называют.
По предварительной информации, причиной взрыва стал не БПЛА. По словам местных: "Одного (военного — ред.) придавило бетонной плитой – погиб, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, еще одного ищут".
Новость дополняется…