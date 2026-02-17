Пострадало и погибло много военных: под Питером взрыв в военной комендатуре, все детали и карта

В России под Санк-Петербургом в здании военной комендатуры раздался мощный взрыв. Часть здания рухнула, есть погибшие.

Что нужно знать:

Взрыв раздался в Ленинградской области 17 февраля

Под завалами могут находиться люди

Обрушилось не менее двух этажей здания

Об этом сообщаются РосСМИ. По последним данным, известно, что трое российских военных погибли, а под завалами может быть еще четверо.

"Взрыв раздался в здании военной комендатуры в Сертоловом, Всеволожском районе Ленинградской области РФ", — говорится в сообщении.

Здание комендатуры после взрыва. Фото: росСМИ

Как видно на опубликованном фото, взрыв был настолько сильным, что обрушилась часть здания. А именно: чердак, второй и третий этажи. Причину взрыва официально не называют.

По предварительной информации, причиной взрыва стал не БПЛА. По словам местных: "Одного (военного — ред.) придавило бетонной плитой – погиб, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, еще одного ищут".

Новость дополняется…