Постраждало та загинуло багато військових: під Пітером вибух у військовій комендатурі, всі деталі і карта

Причину інциденту не називають

В Росії під Санкт-Петербургом в будівлі військової комендатури пролунав потужний вибух. Частина триповерхівки завалилась, є загиблі.

Що треба знати:

Вибух пролунав у Ленінградській області 17 лютого

Під завалами можуть перебувати люди

Обвалилось щонайменше два поверхи будівлі

Про це повідомляються росЗМІ. За останніми даними, відомо, що троє російських військових загинуло, а під завалами може бути ще четверо.

"Вибух пролунав у будівлі військової комендатури у Сертоловому, Всеволожському районі Ленінградської області РФ", — йдеться у повідомленні.

Будівля комендатури після вибуху. Фото: росЗМІ

Як видно на опублікованому фото, вибух був настільки великої сили, що обвалилась частина будівлі. А саме: горище, другий та третій поверхи. Є загроза обвалу частини будівлі. Причини вибуху офіційно не називають.

За попередньою інформацією, причиною руйнувань став не БПЛА. За словами місцевих: "Одного (військового — ред.) придавило бетонною плитою – загинув, немає можливості поки що дістати. Двох загиблих намагаються дістати, є можливість, ще одного шукають".

Додамо, що військова комендатура у Всеволожському районі належить до структур Західного військового округу та відповідає за дисциплінарні питання серед військовослужбовців. Будівля знаходиться біля Санкт-Петербурга, в районі з високою щільністю військових об'єктів. Це не перший інцидент у Ленінградській області, адже раніше були підпали та атаки на військкомати в Росії.

Щодо причини вибуху, за даними джерел росЗМІ, розглядаються технічні несправності, такі як вибух газу або боєприпасів, а також є версії диверсії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зовсім скоро США можуть завдати потужного удару по Росії.