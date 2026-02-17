Постраждало та загинуло багато військових: під Пітером вибух у військовій комендатурі, всі деталі і карта
Причину інциденту не називають
В Росії під Санкт-Петербургом в будівлі військової комендатури пролунав потужний вибух. Частина триповерхівки завалилась, є загиблі.
Що треба знати:
- Вибух пролунав у Ленінградській області 17 лютого
- Під завалами можуть перебувати люди
- Обвалилось щонайменше два поверхи будівлі
Про це повідомляються росЗМІ. За останніми даними, відомо, що троє російських військових загинуло, а під завалами може бути ще четверо.
"Вибух пролунав у будівлі військової комендатури у Сертоловому, Всеволожському районі Ленінградської області РФ", — йдеться у повідомленні.
Як видно на опублікованому фото, вибух був настільки великої сили, що обвалилась частина будівлі. А саме: горище, другий та третій поверхи. Є загроза обвалу частини будівлі. Причини вибуху офіційно не називають.
За попередньою інформацією, причиною руйнувань став не БПЛА. За словами місцевих: "Одного (військового — ред.) придавило бетонною плитою – загинув, немає можливості поки що дістати. Двох загиблих намагаються дістати, є можливість, ще одного шукають".
Додамо, що військова комендатура у Всеволожському районі належить до структур Західного військового округу та відповідає за дисциплінарні питання серед військовослужбовців. Будівля знаходиться біля Санкт-Петербурга, в районі з високою щільністю військових об'єктів. Це не перший інцидент у Ленінградській області, адже раніше були підпали та атаки на військкомати в Росії.
Щодо причини вибуху, за даними джерел росЗМІ, розглядаються технічні несправності, такі як вибух газу або боєприпасів, а також є версії диверсії.
