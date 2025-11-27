Севший голос Путина пытались скрыть, но получилось только хуже (видео)

В Кремле, очевидно, пытаются избежать любых намеков на состояние здоровья Путина

Владимир Путин чувствовал недомогание во время визита в Бишкек. Глава Кремля явственно сипел.

Читая с листочка о том, как Россия оказывала гражданам Кыргызстана содействие в получении образования на русском языке, голос Путин звучал довольно натужно. Видео было опубликовано на одном из российских каналов.

Владимир Путин выглядел уставшим. Он говорил медленно, хриплым, почти сорванный голосом.

Пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову пришлось оправдываться за нетипичное звучание голоса своего босса.

"Ну чуть-чуть севший, это бывает. Это не влияет никак на его работу и на рабочий график", — заявил спикер Путина.

Однако через некоторое время голос российского президента резко "восстановился" и звучал уже совсем иначе – ровно, чисто и без хрипоты.

В то же время внимательные зрители могут заметить, что на видео, в котором российский лидер рассказывает о товарообороте между РФ и Беларусью, звук не совпадает с движениями его губ. Это создает впечатление плохо дублированного видеоряда. Причем, рассинхрон настолько заметен, что его сложно объяснить обычным техническим сбоем.

Напомним, как писал "Телеграф", в конце июня в сети завирусился очередной курьез с президентом России Владимиром Путиным. На видео попали так называемые "пинеходы", прибавляющие главе Кремля примерно десять сантиметров к его росту.