Жил с трансгендером, связанным с ФБР: всплыли неожиданные детали об убийце Чарли Кирка

Стали известны подробности из жизни вероятного убийцы американского активиста Чарли Кирка. Он жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР.

Об этом сообщает Fox News. По данным издания, представители Федерального бюро расследований подтвердили, что 22-летний подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон находился в "романтических отношениях" с неназванным лицом, которое является мужчиной, переходящим в женский пол.

Они вместе жили в квартире в Сент-Джордже, примерно в четырех часах езды от места, где был застрелен Кирк. Один из представителей ФБР сообщил, что этот человек имел "чрезвычайную готовность к сотрудничеству" и сказал, что он не имел никакого представления о планах Робинсона.

Этот человек не обвиняется ни в какой преступной деятельности, связанной с убийством.

Представители ФБР сообщили, что детективы Бюро имели текстовые сообщения и другие подтверждения коммуникации между Робинсоном и его партнером, которые помогли сосредоточиться на Робинсоне. ФБР изъяли доказательства из их квартиры, в частности компьютеры.

Покушение на Кирка в Университете долины Юты – что известно

10 сентября Чарли Кирк принимал участие в дебатах в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро убрали с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу, но вскоре он скончался.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение активиста в соцсети Truth Social. Президент США призвал всех молиться за "прекрасного парня" Чарли Кирка.

В сети распространилась информация, что неизвестный стрелял из соседнего здания.

