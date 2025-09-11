На крови Кирка хочет выиграть выборы: как Трамп использует убийство в своих целях

Убийство Чарли Кирка – серьезная потеря для Республиканской партии США

Известный американский блоггер, писатель и консервативный активист Чарли Кирк был убит в среду, 10 сентября. Это произошло в городе Орем штата Юта во время его первого выступления в рамках тура "American Comeback Tour".

Представители Республиканской партии США, в том числе и лидер страны Дональд Трамп, не только выразили свои соболезнования семье погибшего, но и уже начали использовать его имя в громких политических заявлениях.

"Телеграф" собрал информацию об этом, а также обратился к политологу Алексею Якубину и обозревателю Константину Скоркину, чтобы выяснить, действительно ли Трамп может использовать убийство своего соратника ради победы в выборах в Конгресс.

Чем занимался Кирк и почему его убийство – удар по Республиканской партии.

В 2012 году Чарли Кирк основал организацию "Turning Point USA", ставшую крупнейшим студенческим консерваторским движением, выступавшим против либерализации политики в стране. На публичных мероприятиях активист неоднократно поддерживал полный запрет абортов даже в случаях изнасилования и критиковал движение гендерной идентичности.

Кроме того, очень активно мужчина выступал за недопущение отмены разрешения на владение оружием. Одно из его самых популярных заявлений звучало следующим образом:

Нам стоит, к сожалению, ежегодно платить ценой нескольких смертей от огнестрельного оружия, чтобы иметь Вторую поправку, защищающую наши права Чарли Кирк

Чарли Кирк на инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года/Facebook

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право народа на хранение и ношение оружия, что являлось частью Билля о правах, принятого в 1791 году.

Блогер также был известен распространением конспирологических теорий, касающихся вакцинации от COVID-19 и отрицания важности сохранения климата.

Американский бизнесмен с казахскими корнями и донор Республиканской партии США Тимур Сейтмуратов отметил, что деятельность Чарли Кирка и его организации Turning Point USA стала настоящим вызовом для идеологических оппонентов республиканцев. По его словам, миссия TPUSA – продвижение принципов финансовой ответственности, свободного рынка и ограниченного вмешательства государства – вызывает особую ненависть у современных неомарксистов Америки.

Сейтмуратов подчеркнул, что влияние Кирка значительно выходило за пределы университетских дебатов. Он имел миллионы подписчиков в соцсетях и постоянно выступал на мероприятиях республиканцев по всей стране.

"Нет сомнений, что TPUSA сыграла решающую роль в мобилизации избирателей Трампа. Именно Кирк сумел смотивировать десятки тысяч новых избирателей зарегистрироваться в Аризоне, и именно это, как считается, обеспечило победу Трампу в одном из ключевых штатов", – отметил Сейтмуратов.

По его словам, Чарли Кирк всегда выступал за открытые дебаты и конкуренцию идей, умел убеждать и потому побеждать в "битве за ум, сердца и души молодежи Америки", определяющей будущее страны.

Вооруженный только словом, Кирк был опасным для своих оппонентов именно способностью влиять на поколение, от которого будет зависеть Америка. Аргументов для победы над ним не было. Поэтому они выбрали пулю Тимур Сейтмуратов

Тимур Сейтмуратов/Facebook

Политический обозреватель Константин Скоркин в комментарии "Телеграфу" отметил, что Кирку действительно удалось добиться внимания со стороны молодой аудитории американских университетов, которая, в большинстве своем, традиционно считается "левой".

"Кирк сыграл важную роль в правом повороте среди "зуммеров". В общем, это был важный для Трампа человек и его убийство — удар по команде", — считает обозреватель.

Во время предвыборной гонки в Штатах в 2024 году Чарли Кирк активно поддерживал Дональда Трампа. А в феврале 2025 года после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете опубликовал ряд злостных постов о нецелесообразности финансирования военной помощи Украины, неоднократно распространял тезисы российской пропаганды и называл нападение России "пограничным спором".

И хотя тема антиукраинских заявлений действительно беспокоит украинских читателей, Скоркин считает, что вражды именно к Украине у погибшего не было: его взгляды скорее можно назвать традиционными для сторонников действующего американского президента.

Изоляционизм, мол, зачем нам война в какой-нибудь Украине, которая может нас вовлечь в ядерный конфликт с Россией; многим из них Путин симпатичен, потому что они видят его "защитником традиционных ценностей", а Зеленский, напротив, считается ими марионеткой демократов, разросшейся на их бесконтрольной помощи Константин Скоркин

Константин Скоркин

Такие взгляды, отмечает Скоркин, следствие поляризации и примитивной политической культуры: если Байден и Сорос поддерживают Украину, то республиканцы выбирают для себя противоположный этому путь.

Республиканцы уже нашли козла отпущения

Большинство представителей Республиканской партии осудили убийство Чарли Кирка, назвав его "бессмысленным актом насилия". Президент Дональд Трамп назвал смерть Кирка "темным эпизодом для Америки" и подчеркнул, что "никто лучше не понимал и не чувствовал сердце молодежи США".

В видеообращении из Овального кабинета он назвал его "легендой" и союзником, помогшим победить на выборах.

Несмотря на то, что следствие продолжается и мотивы стрелка официально не установлены, ряд республиканских политиков и союзников партии обвинили "радикальных левых" и демократов в создании атмосферы ненависти.

Президент Дональд Трамп заявил: "Риторика радикальных левых напрямую отвечает за терроризм, который мы видим сегодня в нашей стране, и это должно остановиться немедленно".

Он перечислил случаи, как он выразился, "левоэкстремистского насилия" против республиканцев и пообещал расчет с "финансирующими это организациями".

Убийство Кирка может стать разменной монетой для выборов?

Константин Скоркин считает, что одним из последствий убийства Чарли Кирка может стать еще большая поляризация политической сферы.

"В таких условиях центристский взгляд — "политические убийства — плохо, слово надо давать всем и в спорах находить компромисс в пользу общества" — будет все больше маргинализироваться, а вот полярные точки, где с одной стороны — радикальные консерваторы на грани фашизма, а с другой — леваки-экстремисты, наоборот, будут набирать силу", — говорит он.

Трамп попытается использовать эту ситуацию для атак на "левых", однако сложно сказать – ограничится ли он лишь словесными нападениями, действительно ли начнет усиливать законодательство в сторону политических репрессий.

В сети уже появились теории, что президент США может использовать убийство политического соратника для продвижения своей партии и получения большинства голосов на выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. На промежуточных выборах нижняя палата представителей будет переизбрана полностью, а верхняя – Сенат – на треть. У республиканской партии есть шансы потерять большинство именно в нижней палате.

Политолог Алексей Якубин считает, что история с убийством Кирка в США, несмотря на многие неясности, уже получила заметный политический подтекст. Об этом он заявил в комментарии изданию "Телеграф". По его мнению, тема активно используется в публичном пространстве поклонниками Дональда Трампа — в частности, представителями ультраконсервативного движения MAGA.

"Действующий президент США и часть его окружения достаточно активно в публичной плоскости пытаются использовать эту тему, чтобы показать, что человек с ультраконсервативными взглядами находится под опасностью в США", — сказал Якубин.

Алексей Якубин/Facebook

Политолог прогнозирует, что сторонники MAGA – наиболее радикального крыла республиканцев, еще более активно будут использовать эту ситуацию в политической борьбе.

"На выборах в Конгресс в 2026 году эта история может быть разыграна, особенно если республиканцы не перегнут палку, слишком политизируя ее. Потому что это может оттолкнуть нейтрального избирателя", — отметил эксперт.

Якубин также обратил внимание на реакцию демократов, которые выразили сожаление и осудили убийство. В частности, он упомянул конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес.

"Мы видим попытку использовать эту историю против демократов, но если они себя ведут осторожно, взвешенно и объективно — говоря, что осуждают политическое насилие — не так легко будет республиканцам набросить эту историю исключительно на демократов", — подчеркнул Якубин.

По мнению политолога, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения обеих сторон: и республиканцев, и демократов. Чрезмерная политизация или спекуляции на тему могут навредить даже инициаторам этой риторики.

"Если они начнут продвигать разные конспирологические версии, это может поколебать доверие к ним — еще раз подчеркну: нейтрального избирателя", — подчеркнул эксперт.

В контексте общей политической атмосферы Якубин также отметил, что американское общество остается глубоко поляризованным, и это оказывает непосредственное влияние на восприятие событий, в том числе и резонансных убийств.

Вместо того чтобы ориентироваться на объективное расследование, ситуация становится причиной политизации. Но если республиканцы смогут не перегнуть палку, это может сыграть им на пользу. Равно как и демократы: если они будут действовать осторожно, их сложно будет обвинить в виновности в глобальном смысле Алексей Якубин

