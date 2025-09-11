Кто убил Чарли Кирка? Откуда по нему стреляли и что известно о подозреваемых
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Два человека были арестованы вскоре после стрельбы в активиста Чарли Кирка, но их отпустили
Американский консервативный активист Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA был убит во время дебатов в Университете долины Юты. Вероятные подозреваемые были задержаны, но впоследствии полиция их отпустила.
"Телеграф" собрал информацию, что известно о стрелке, который убил Кирка. А также, какое наказание ему грозит.
Что известно о стрелке в Чарли Кирка
Издание Hindustan Times написало, что по мнению властей, злоумышленник произвел выстрел в Кирка с крыши с видом на внутренний двор. В Департаменте общественной безопасности США сказали, что деталей о стрельбе пока не будет.
Журналисты Hindustan Times пишут, что два человека были арестованы после стрельбы, но оба были освобождены после краткого допроса, поскольку следователи не обнаружили никакой связи с убийством Чарли Кирка.
Однако сотрудник правоохранительных органов, общаясь с Associated Press на условиях анонимности, подтвердил, что следователи преследуют новое "заинтересованное лицо".
По данным департамента безопасности Юты, убийца был одет в темную одежду и стрелял, вероятно, с крыши.
Смертную казнь никто не отменял — что грозит убийце Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал смерть Чарли Кирка политическим убийством. Он не исключил присуждение смертного приговора для убийцы активиста и напомнил, что в штате еще не отменена смертная казнь.
Об этом пишет Fox News. Кокс также пообещал наказание злоумышленнику.
"Я хочу четко дать понять тому, кто это сделал — мы найдем вас, осудим и привлечем к ответственности в строжайшей степени, предусмотренной законом. И я просто хочу напомнить, что в штате Юта все еще действует смертная казнь", — подчеркнул губернатор.
Директор ФБР Кеш Патель отметил, что на данный момент у следователей есть только записи с камер видеонаблюдения.
Покушение на Кирка в Университете долины Юты – что известно
10 сентября Чарли Кирк принимал участие в дебатах в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили.
Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро убрали с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу, но вскоре он скончался.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение активиста в соцсети Truth Social. Президент США призвал всех молиться за "прекрасного парня" Чарли Кирка.
В сети распространилась информация, что неизвестный стрелял из соседнего здания, но официального подтверждения этому нет.
Ранее "Телеграф" писал, что известно о "киллере"-неудачнике Трампа.