Соратника Трампа убили во время выступления (видео)

В активиста стреляли на глазах у большой толпы

В штате Юта, США, неизвестный выстрелил в правого политического активиста, соратника президента Дональда Трампа, писателя Чарли Кирка. Нападение было совершено во время его выступления перед студентами во дворе Университета долины Юты в городе Орем.

Об этом сообщил The Guardian. Отмечается, что там он был в рамках тура "Американское возвращение", организованного его некоммерческой организацией "Turning Point USA" (TPUSA).

Согласно сообщению университета, после ранения активиста забрали охранники университета. Нападавший был задержан.

Сообщение университета Юты

Канал Fox News позже проинформировал, что Кирк умер в больнице. Однако журналист Гленн Бек сообщил, что "его состояние стабилизировалось".

UPD: Трамп внес ясность в путаницу и сообщил, что активист все же умер.

Великий, а даже Легендарный Чарли Кирк мёртв. Никто не понимал сердца молодёжи Соединённых Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его с нами больше нет. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя Дональд Трамп

В СМИ также сообщили, что Кирк обсуждал со студентами тему массовых убийств с участием трансгендеров. Из публики ему задали вопрос о том, знает ли он сколько трансгендеров были массовыми стрелками за 10 лет, на что активист ответил, что "слишком много". Тот же человек уточнил, что их было пять, а затем задал вопрос о том, сколько было массовых убийств вообще за этот срок. Кирк уточнил, считать ли бандитские разборки и в этот момент получил пулю.

На видеозаписи, которая появилась в сети, видно, что пуля попала в шею Кирку, после чего в толпе началась паника.

Также появилось видео задержания стрелка. По данным консервативных ресурсов, его зовут Майкл Маллинсон и он является членом Демократической партии в Юте. Однако New York Times пишет, что задержанный мужчина не был стрелком, а сам получил ранение.

Кирк в США больше всего известен, как создатель TPUSA — одной из самых влиятельных консервативных молодежных организаций в Соединенных Штатах. Ее деятельность сосредоточена вокруг образования и организации студентов вокруг принципов свободного рынка.

Сам Кирк был ярым сторонником Трампа, распространял дезинформацию о COVID-19, отрицал изменение климата, а также продвигал несколько крайне правых теорий заговора. В СМИ ему приписывали дружбу с Дональдом Трампом-младшим.

В ходе российского вторжения в Украину он неоднократно распространял российскую дезинформацию, возлагал ответственность на Украину.

"Вы должны задать очень простой вопрос, кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны. Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины" Чарли Кирк во время одного из своих выступлений

Также он призывал прекратить оказание помощи ВСУ, а также начать дружить с Россией. При этом он отмечался и более резкими высказываниями, например, что восточная часть Украины это "исконно российская территория", что в Украине есть американские биолаборатории, а Владимир Зеленский "незаконно избранный президент".

