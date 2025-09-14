Жив з трансгендером, пов’язаним із ФБР: спливли несподівані деталі про вбивцю Чарлі Кірка

Детективи Бюро мали текстові повідомлення та інші підтвердження комунікації між Робінсоном та його партнером

Стали відомі подробиці з життя ймовірного вбивці американського активіста Чарлі Кірка. Він жив із трансгендерним партнером, який співпрацює з ФБР.

Про це повідомляє Fox News. За даними видання, представники Федерального бюро розслідувань підтвердили, що 22-річний підозрюваний у вбивстві Кірка Тайлер Робінсон перебував у "романтичних відносинах" з неназваною особою, яка є чоловіком, що переходить у жіночу стать.

Вони разом жили в квартирі в Сент-Джорджі, приблизно о четвертій годині їзди від місця, де був застрелений Кірк. Один із представників ФБР повідомив, що ця людина мала "надзвичайну готовність до співпраці" і сказав, що вона не мала жодного уявлення про плани Робінсона.

Ця людина не звинувачується в жодній злочинній діяльності, пов’язаній із вбивством.

Представники ФБР повідомили, що детективи Бюро мали текстові повідомлення та інші підтвердження комунікації між Робінсоном та його партнером, які допомогли зосередитися на Робінсоні. ФБР вилучили докази з їхньої квартири, зокрема комп’ютери.

Замах на Кірка в Університеті долини Юти — що відомо

10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News з посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом з його охороною швидко забрали з місця події. Потерпілого відвезли до лікарні, але незабаром він помер.

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах активіста у соцмережі Truth Social. Президент США закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка.

У мережі поширилася інформація, що невідомий стріляв із сусідньої будівлі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп використовує вбивство Кірка у своїх цілях.