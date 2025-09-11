Жена Чарли Кирка оставила загадочное послание за несколько часов до его убийства: что она написала

Публичное убийство друга Трампа стало настоящим шоком для американского общества

В среду, 10 сентября, во время мероприятия в Университете долины Юта был убит консервативный активист, основатель организации Turning Point USA и соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк. В мужчину стреляли, он скончался в больнице, а за несколько часов до смерти его жена Эрика Францве опубликовала загадочное послание.

Чарли Кирк и его жена Эрика Францве были вместе с 2019 года. Фото: Getty Images

В своем аккаунте в соцсети Х в день убийства Кирка женщина написала стих из Библии:

Псалом 45:1 — Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах Эрика Францве

Скриншот загадочного послания Эрики Францве

Отметим, что пока женщина официально не комментировала убийство мужа, которое уже назвали политическим. К слову, ранее в своем посте президент США Дональд Трамп, который подтвердил смерть Кирка, также упомянул Эрику. Он выразил ей и семье активиста соболезнования.

Чарли Кирк был соратником Трампа. Фото: Getty Images

Что известно про Эрику Францве?

Чарли Кирк и Эрика познакомились в 2019 году, а спустя два года сыграли свадьбу. В их браке родились двое детей — дочь и сын. Известно, что Францве имеет диплом политолога и специалиста по международным отношениям. Также она имеет степень магистра права и докторскую степень по христианскому лидерству.

В молодости Эрика стала победительницей конкурса красоты "Мисс Аризона США" и увлекалась спортом — играла в баскетбол за университетскую команду. Сейчас она работает агентом по недвижимости в нью-йоркской компании и имеет собственный бренд одежды.

Чарли Кирк и его жена Эрика Францве родили двоих детей. Фото: Getty Images

