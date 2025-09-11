Без Украины не обошлось. О чем писал убитый Чарли Кирк накануне своей смерти

Сообщение с упоминанием об украинке Чарли Кирк сделал за несколько часов до своей смерти

Активист Чарли Кирк был убит во время дебатов в Университете долины Юты 10 сентября. Последнее его сообщение касалось украинки, которую убили в вагоне поезда в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Об этом сообщает "Телеграф". Журналисты узнали, что писал Кирк в соцсети Х за несколько часов до своей смерти.

Чарли Кирк на странице отреагировалk11/status/1965831226956357920 на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой.

"Если мы хотим, чтобы все изменилось, 100% необходимо политизировать бездушное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр с 14 предварительными задержаниями был свободен на улицах", — написал Кирк.

Убийство Ирины Заруцкой — что известно

В американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) убили 23-летнюю Ирину Заруцкую. По данным медиа, она является гражданкой Украины, спасавшейся за границей от войны. 34-летний нападавший был задержан, его мотивы неизвестны.

Девушку зарезал ножом "бездомный преступник". Это произошло на железнодорожном вокзале. 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего определили как подозреваемого и доставили в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни, в пятницу вечером. По словам полиции, с того времени он был арестован и обвинен в убийстве первой степени.

Согласно судебным протоколам, полученным изданием The Post, Брауна с 2011 года несколько раз арестовывали за тяжкую кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы.

По данным WSOC-TV, он бездомный и отбыл пять лет заключения за ограбление с обвинением в применении смертельного оружия.

Покушение на Кирка в Университете долины Юты – что известно

10 сентября Чарли Кирк принимал участие в дебатах в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро убрали с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу, но вскоре он скончался.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение активиста в соцсети Truth Social. Президент США призвал всех молиться за "прекрасного парня" Чарли Кирка.

В сети распространилась информация, что неизвестный стрелял из соседнего здания, но официального подтверждения этому нет.