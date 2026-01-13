Гаванский синдром возвращается: Пентагон испытывает загадочную технологию с российским следом

После лет споров по поводу природы "гаванского синдрома" в США снова обсуждают возможность атаки

В Пентагоне более года тестируют загадочное устройство, связываемое с "гаванским синдромом". Его приобрели "за восьмизначную сумму". Об этом устройстве известно сразу несколько источников.

Что нужно знать:

Загадочное устройство было приобретено в рамках секретной операции подразделения HSI

Устройство содержит российские компоненты, но не полностью российского происхождения

Он генерирует импульсные радиоволны

"Гаванский синдром" впервые зафиксировали в 2016 году среди американских дипломатов

Официально разведка США в 2025 году считала иностранную атаку маловероятной, но не исключает ее полностью

Журналисты-расследователи связывали возможное действие оружия с подразделением ГРУ 29155

Как утверждает CNN, устройство якобы содержит российские компоненты, но не полностью российского происхождения. Его можно поместить в рюкзак. Устройство генерирует импульсные радиоволны, утверждает источник издания.

Его приобрели в рамках секретной операции подразделения Министерства внутренней безопасности США HSI в конце каденции Джо Байдена. "По словам одного из источников, ознакомленных с работой устройства, чиновники долго пытались понять, как можно сделать портативное устройство, достаточно мощное, чтобы нанести такой ущерб, о котором сообщали некоторые жертвы", — говорится в материале.

Что такое гаванский синдром

О гаванском синдроме впервые заговорили в 2016 году. Американские дипломаты в Гаване сообщали о спонтанных симптомах — проблемах с равновесием, тошноте, головокружении, головных болях, даже ухудшении слуха. Позже их фиксировали в разных частях света и не только у дипломатов.

Офицер ЦРУ заявил о случае гаванского синдрома в Индии/ Скриншот заголовка

Спецслужбы США пытались выяснить, является ли это атакой иностранных государств. Жертвы считали, что в США игнорируют доказательства атаки со стороны России, чиновники разведки публично заявляли, что нет достаточных доказательств для подтверждения такого вывода.

Где фиксировались случаи гаванского синдрома в мире

Подобные случаи называются в официальной документации "аномальными инцидентами со здоровьем", а медицинские исследования проводились слишком поздно, что усложняло диагностику.

Что известно о расследовании

В 2022 году предполагалось, что причиной случаев могли быть импульсы электромагнитной энергии, однако в 2023 году стало известно, что разведка США не может связать случаи гаванского синдрома с иностранным противником. В 2024 году журналисты-расследователи заявили, что "гаванский синдром" у американских дипломатов и должностных лиц мог быть следствием действия специального оружия российского ГРУ.

В частности, подразделение 29155 экспериментировало с акустически-микроволновыми устройствами, а первые случаи могли произойти еще в 2014 году, в том числе и в Украине. Пострадавшие и их адвокаты считают, что участие России раньше скрывалось американскими спецслужбами. По официальной оценке разведки США в 2025 году использование иностранной технологии было маловероятно, однако отдельные чиновники отмечали, что аналитики не могут исключить такую возможность полностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США при каденции Байдена придерживались официальной версии, что случаи гаванского синдрома не связаны с Россией, несмотря на расследование журналистов.