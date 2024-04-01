Байден сделал вопрос расследования случаев "гаванского синдрома" одним из приоритетных

Американское правительство полностью полагается на выводы, которые в свое время по поводу печально известного "гаванского синдрома" сделала разведка США. А разведчики не нашли доказательств, что "гаванский синдром" у дипломатов и специалистов в США каким-либо образом связан с Россией.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Отвечая на вопросы журналистов по поводу "гаванского синдрома", она заявила, что обнародованную расследователями информацию нужно воспринимать осторожно.

"Я буду очень осторожна в этом вопросе. Разведывательное сообщество не пришло к такому выводу", – отметила она.

Жан-Пьер добавила, что президент США Джозеф Байден сделал вопрос о расследовании случаев "гаванского синдрома" одним из приоритетных. Также он поручил отправить на лечение всех имеющих симптомы этого явления. А вопросы продолжат усердно изучать соответствующие службы в США.

Ранее "Телеграф" писал, что около 100 сотрудников ЦРУ и члены их семей находятся среди двух сотен американских чиновников, заболевших загадочной болезнью "синдром Гаваны".

Агенты российской военной разведки посетили города, где американские дипломаты были замечены с "гаванским синдромом". В частности, сотрудники воинской части 29155 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ) вероятно повлияли на американских дипломатов, чиновников и разведчиков секретным оружием.