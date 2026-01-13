Гаванський синдром повертається: Пентагон випробовує загадкову технологію з російським слідом

Після років суперечок щодо природи "гаванського синдрому" у США знову обговорюють можливість атаки

В Пентагоні понад рік тестують загадковий пристрій, який пов'язують з "гаванським синдромом". Його придбали "за восьмизначну суму". Про цей пристрій відомо одразу з кількох джерел.

Що потрібно знати:

Загадковий пристрій придбали в межах секретної операції підрозділу HSI

Пристрій містить російські компоненти, але не є повністю російського походження

Він генерує імпульсні радіохвилі

"Гаванський синдром" вперше зафіксували у 2016 році серед американських дипломатів

Офіційно розвідка США у 2025 році вважала іноземну атаку малоймовірною, але не виключає її повністю

Журналісти-розслідувачі пов’язували можливу дію зброї з підрозділом ГРУ 29155

Як стверджує CNN, пристрій начебто містить російські компоненти, але не є повністю російського походження. Його можна помістити в рюкзак. Пристрій генерує імпульсні радіохвилі, стверджує джерело видання.

Його придбали в рамках секретної операції підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США HSI наприкінці каденції Джо Байдена. "За словами одного з джерел, ознайомлених з роботою пристрою, чиновники довго намагалися зрозуміти, як можна зробити портативним пристрій, достатньо потужний, щоб завдати такої шкоди, про яку повідомляли деякі жертви", — йдеться в матеріалі.

Що таке гаванський синдром

Про гаванський синдром вперше заговорили у 2016 році. Американські дипломати в Гавані повідомляли про спонтанні симптоми — проблеми з рівновагою, нудоту, запаморочення, головні болі, навіть погіршення слуху. Пізніше їх фіксували в різних частинах світу і не тільки в дипломатів.

Офіцер ЦРУ заявив про випадок гаванського синдрому в Індії/ Скріншот заголовку

Спецслужби США намагались з'ясувати, чи є це атакою з боку іноземних держав. Жертви вважали, що в США ігнорують докази атаки з боку Росії, високопосадовці розвідки публічно заявляли, що немає достатніх доказів для підтвердження такого висновку.

Де фіксували випадки гаванського синдрому в світі

Подібні випадки називаються в офіційній документації "аномальними інцидентами зі здоров'ям", а медичні дослідження проводились занадто пізно, що ускладнювало діагностику.

Що відомо про розслідування

У 2022 році припускали, що причиною випадків могли бути імпульси електромагнітної енергії, проте у 2023 році стало відомо, що розвідка США не може пов'язати випадки гаванського синдрому з іноземним супротивником. У 2024 журналісти-розслідувачі заявили, що "гаванський синдром" у американських дипломатів і посадовців міг бути наслідком дії спеціальної зброї російського ГРУ.

Зокрема, підрозділ 29155 експериментував з акустично-мікрохвильовими пристроями, а перші випадки могли статися ще у 2014 році, зокрема й в Україні. Постраждалі та їхні адвокати вважають, що участь Росії раніше приховувалася американськими спецслужбами. За офіційною оцінкою розвідки США 2025 року, використання іноземної технології було малоймовірне, проте окремі чиновники зазначали, що аналітики не можуть виключити таку можливість повністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США за каденції Байдена дотримувались офіційної версії, що випадки гаванського синдрому не пов'язані з Росією, попри розслідування журналістів.