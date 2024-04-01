Передвижения агентов Главного управления Генштаба по Европе в 2014 году совпали с "серией странных атак"

Агенты российской военной разведки посетили города, в которых американские дипломаты были замечены с "гаванским синдромом". В частности, сотрудники военной части 29155 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ) вероятно воздействовали на американских дипломатов, чиновников и разведчиков секретным оружием.

Именно оно вызывает так называемый "гаванский синдром". Об этом говорится в расследовании The Insider, "60 минут" и Der Spiegel.

Сопоставление данные о поездках российских агентов показало явную корреляцию — симптомы "гаванского синдрома" у американцев проявлялись в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники 29155.

Отмечается, что передвижения агентов Главного управления Генштаба по Европе в 2014 году совпали с "серией странных атак" на сотрудников американского консульства во Франкфурте-на-Майне.

"В 2016-2017 годах в Китае после прилета группы агентов 29155 американские дипломаты начинают сообщать о странных проблемах со здоровьем. В 2021 в Грузии, где находились сотрудники из подразделения 29155, у жены американского дипломата, имя которой не раскрывается, диагностировали синдром Минора. "Странные совпадения" также зафиксированы в Белграде и Ханое 2021 году", — говорится в расследовании.

Кроме того, двое пострадавших опознали возможных участников нападений. Так, во Франкфурте-на-Майне видели перед ухудшением самочувствия агента Егора Гордиенко, в Тбилиси — Альберта Аверьянова, сына командира части Андрея Аверьянова.

Журналисты также нашли документ, подтверждающий исследования одним из ключевых участников группы 29155 Иваном Терентьевым "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

"Хотя прямых улик в пользу причастности российской военной разведки к использованию акустического оружия нет, теперь американские власти могут переосмыслить свое отношение к "гаванскому синдрому" и начать полноценное расследование инцидентов", — заявили авторы расследования.

Ранее "Телеграф" писал, что почти 100 сотрудников ЦРУ и члены их семей находятся среди двух сотен американских чиновников, которые заболели загадочной болезнью "синдром Гаваны".