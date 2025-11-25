Украинцы теперь высмеивают слабые стороны главы Белого дома

Во вторник, 25 ноября, индейки Уоддл и Гоббл, имена которых были выбраны интернет-пользователями, получили помилование от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Это произошло в рамках ежегодной традиции накануне Дня благодарения.

Об этом сообщает ABC News. Издание отмечает, что Трамп традиционно не смог удержаться, чтобы не "проехаться" по своему предшественнику Джо Байдену.

Трамп помиловал индеек ко Дню благодарения

Действующий глава Белого дома обвинил Байдена в том, что он якобы выдал недействительные помилования прошлогодним индейкам, поскольку использовал автоматическую ручку для подписания помилований.

"В прошлом году были обнаружены индейки, известные как Персик и Блоссом, и их направляли на переработку, то есть на убийство, но я остановил эту поездку и официально прощаю их", — сказал Трамп.

Он также упомянул конгрессмена Нэнси Пелоси и сенатора Чака Шумера, пошутив, что хотел назвать птиц в честь этих двух политиков.

"Когда я впервые увидел их фотографии, я собирался назвать их Чаком и Нэнси. Но потом понял, что не прощу их, я никогда не прощу этих двоих", — добавил он.

Напомним, Нэнси Пелоси возглавляла процесс импичмента Дональда Трампа в Палате представителей в 2019 году, а также во время полномасштабного российского вторжения в Украину (в мае 2022 года) посетила Киев с визитом.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер буквально пару дней назад, 23 ноября, заявил, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности, а не любых односторонних уступках в попытках достичь мира с Россией.

Традиция помилования индеек в Белом доме

Миф о первоначальном помиловании индейки гласит следующее: в 1863 году, во время президентства Авраама Линкольна, в Белом доме собирались зарезать индейку на Рождество (а не на День благодарения). Один из сыновей Линкольна попросил пощадить ее, что, как говорят, Линкольн и сделал. Корреспондент Белого дома Ноа Брукс написал об этом инциденте в 1865 году.

После этого президенты время от времени не забивали индеек для празднования Дня благодарения. Рональду Рейгану приписывают то, что он был первым президентом, употребившим слово "помилование" в отношении индейки.

В 1989 году президент Джордж Буш-старший санкционировал помилование индейки в День благодарения и сделал это традицией. Он пошутил, что индейка получила официальное помилование, и это выражение прижилось.

Таким образом, традиция преподносить президенту США индейку на День благодарения приобрела статус ритуала милосердия. Стоит отметить, что помилованные птицы получают хорошие условия и живут в свое удовольствие до тех пор, пока не умрут от старости.

Мемы об индейках

Украинцы не остались равнодушными к помилованию индеек президентом США и уже создали несколько мемов. На одном из них автор высмеял гипертрофированную любовь Дональда Трампа к благодарности. Он написал: "Трамп помиловал индюка. Но если до вечера индюк не поблагодарит письменно…"

Мем о помиловании индейки Трампом

Создатель второго мема связал традицию помилования индеек в Белом доме с детской травмой жизни в селе.

Шутка о помиловании индейки Трампом

