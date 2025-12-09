Укр

Трамп открыл новый океан: сеть взорвалась шутками после его заявления про Крым

Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

В сети "благодарят" американского лидера за такое открытие

Президент США Дональд Трамп оконфузился своим высказыванием про Крым, сказав что тот окружен океаном с четырех сторон. Его знания Украины и ее географии не смогли оставить без внимания пользователей сети — тут же по соцсетям понеслись шутки и мемы.

Что нужно знать:

  • Заявление вызвало волну мемов и шуток, потому что Трамп много раз утверждал, что "хорошо знает Украину"
  • Пользователи массово "открывали океан" возле своих городов
  • В реальности полуостров омывают только Чёрное и Азовское моря

В интервью Politico Трамп говорил на тему Крыма и вдруг заявил, что Крым окружает океан со всех сторон. При этом он неоднократно говорил, что хорошо знает Украину.

Он (Крым, — Ред.) окружен океаном с четырех сторон. Крым огромный, но он соединен с частью Украины через маленький узкий перешеек. Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. И Обама заставил их (Украину, — Ред.) отдать Крым

сказал президент США.

Вот только на самом деле Крым не окружён "океаном с четырёх сторон". Он окружён морями: Чёрным и Азовским, а не океаном.

Реакция сети

Известный блогер "Николаевский Ванек" в своем Telegram-канале иронично прокомментировал слова Трампа:

"Как хорошо жить меньше чем 100 км от океана. Очакову так совсем повезло — на побережье океана так хорошо держаться. Напоминаю также, что мы все неблагодарные. Спасибо большое президенту Трампу за открытие океана совсем недалеко от дома".

Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
Комментарий из сети

Координатор транспортного направления "Благотворительного Фонда Сергея Притулы" Максим Костецкий на своей странице в Fecbook также высказался о знания географии у Трампа:

"Оказалось, что самым большим знатоком географии и фанатом Крыма все это время был Трамп. Надо его было в 2014 году назначать председателем Совета министров АРК, проводили бы с Саакашвили совместные конференции о развитии гостиничного бизнеса в Черном море".

Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
Комментарий из сети

Украинский политолог, медиаменеджер Екатерина Рошук на своей странице в Facebook курьезную ситуацию комментирует так:

"Это все, что нужно знать об уровне адекватности нынешнего президента США тем, кто считает, что он не может ошибаться и быть идиотом, когда говорит, что нужно просто отдать Донбасс России, и война остановится".

Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
Комментарий из сети

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов также подшутил над высказываем американского президента:

"Украинцы: жалуются, что все время выбирают не тех. Трамп: Крым с 4 сторон окружен океаном. Украинцы: наша самооценка растет.

Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
Комментарий из сети

Львовский депутат Игорь Зинкевич отметил:

"Трамп снова наговорил такого, что логика написала заявление на увольнение. Но одна фраза просто отправила меня в нокаут. Трамп говорит, что Крым с четырех сторон окружен океаном. Если так пойдет и дальше, он скоро откроет новый материк".

Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
Комментарий из сети

