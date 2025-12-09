Трамп открыл новый океан: сеть взорвалась шутками после его заявления про Крым

В сети "благодарят" американского лидера за такое открытие

Президент США Дональд Трамп оконфузился своим высказыванием про Крым, сказав что тот окружен океаном с четырех сторон. Его знания Украины и ее географии не смогли оставить без внимания пользователей сети — тут же по соцсетям понеслись шутки и мемы.

Что нужно знать:

Заявление вызвало волну мемов и шуток, потому что Трамп много раз утверждал, что "хорошо знает Украину"

Пользователи массово "открывали океан" возле своих городов

В реальности полуостров омывают только Чёрное и Азовское моря

В интервью Politico Трамп говорил на тему Крыма и вдруг заявил, что Крым окружает океан со всех сторон. При этом он неоднократно говорил, что хорошо знает Украину.

Он (Крым, — Ред.) окружен океаном с четырех сторон. Крым огромный, но он соединен с частью Украины через маленький узкий перешеек. Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. И Обама заставил их (Украину, — Ред.) отдать Крым сказал президент США.

Вот только на самом деле Крым не окружён "океаном с четырёх сторон". Он окружён морями: Чёрным и Азовским, а не океаном.

Реакция сети

Известный блогер "Николаевский Ванек" в своем Telegram-канале иронично прокомментировал слова Трампа:

"Как хорошо жить меньше чем 100 км от океана. Очакову так совсем повезло — на побережье океана так хорошо держаться. Напоминаю также, что мы все неблагодарные. Спасибо большое президенту Трампу за открытие океана совсем недалеко от дома".

Координатор транспортного направления "Благотворительного Фонда Сергея Притулы" Максим Костецкий на своей странице в Fecbook также высказался о знания географии у Трампа:

"Оказалось, что самым большим знатоком географии и фанатом Крыма все это время был Трамп. Надо его было в 2014 году назначать председателем Совета министров АРК, проводили бы с Саакашвили совместные конференции о развитии гостиничного бизнеса в Черном море".

Украинский политолог, медиаменеджер Екатерина Рошук на своей странице в Facebook курьезную ситуацию комментирует так:

"Это все, что нужно знать об уровне адекватности нынешнего президента США тем, кто считает, что он не может ошибаться и быть идиотом, когда говорит, что нужно просто отдать Донбасс России, и война остановится".

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов также подшутил над высказываем американского президента:

"Украинцы: жалуются, что все время выбирают не тех. Трамп: Крым с 4 сторон окружен океаном. Украинцы: наша самооценка растет.

Львовский депутат Игорь Зинкевич отметил:

"Трамп снова наговорил такого, что логика написала заявление на увольнение. Но одна фраза просто отправила меня в нокаут. Трамп говорит, что Крым с четырех сторон окружен океаном. Если так пойдет и дальше, он скоро откроет новый материк".

