Песни на русском, пьяные разборки и шутки о мобилизации: как в Киеве отгуляли на концерте Сердючки

После двух часов ожиданий звезды начался концерт

В столичном загородном комплексе отдыха Osocor Residence состоялся концерт Верки Сердючки. С начала полномасштабного вторжения России Андрей Данилко практически свернул свою творческую деятельность в Украине, однако 17 мая сделал исключение. Как это было, и кто танцевал на концерте под "Russia goodbye", далее в репортаже "Телеграфа".

Недешевое удовольствие

Несмотря на то, что жанр Сердючки будто максимально народный, пришедшая в этот день на концерт публика оказалась не такой уж простой, ведь элитные автомобили наголову забили парковку Osocor Residence. Это неудивительно, ведь самый дешевый билет в день концерта стоил от 2200 гривен, что по карману не каждому.

Внутри комплекса цены также, как всегда, "кусались": за бутылку воды здесь просили от 200 гривен, а за Колу 0,33 – 100 гривен. "Со своим" суровые охранники заведения не пропускали и людям приходилось выбрасывать при входе даже конфеты и воду. Правда возле заведения работала обычная деревенская лавочка с "обычными" ценами.

– Чего же не повысите, хотя бы вдвое? – спрашиваем у продавщицы.

– Да зачем? У нас же дети покупают, – отвечала она.

Впрочем, ценовая политика заведения не отпугивала посетителей, ведь вся фан-зона на концерте была заполнена людьми, кроме того, выкуплены и VIP-места за столиками, которые официанты щедро заставляли едой: роллы, креветки, шампанское, шашлыки.

В основном, посетить концерт пришли женщины, впрочем, на территории заведения можно было увидеть и немало мужчин, но они прятались в VIP-зоне, куда был отдельный допуск.

Время начала концерта было заявлено на 18:00, однако ни через час, ни через два Андрей Данилко на сцену не вышел. Многочисленной публике приходилось скучать, снимая селфи у озера и заказывая алкоголь на баре.

"Фигня какая-то"

В начале девяти часов, когда большинство посетителей уже были в нужных кондициях, на сцену, в сопровождении собственного бенда выбежала Сердючка. Сотни видеокамер телефонов в данный момент начали снимать артиста.

- Привет, блэкаутники, — обратился Данилко к публике, встретившей его бурными аплодисментами.

Несколько шуток, в том числе, и на тему мобилизации, мол, 17 мая последний день, когда можно спокойно посещать концерты, и Данилко стал "разрывать" публику, начав со своего хита Евровидения "Dancing" в припевке которого вместо канонического "Lasha Tumbai", появилось "Russia goodbye" Все пришедшие на концерт подхватили оживленное настроение артиста и вся фан-зона моментально превратилась в огромный прыгающий танцпол.

Правда, и на VIP-местах для более солидной публики танцевали не менее упорно, а кое-где и ярче, выплясывая прямо на столах.

Наверное, больше всего, посетителям концерта "зашли" две известные песни Данилко: "Водка" и "Все будет хорошо". Кстати, последняя песня, как и хит "Дольче Габбана", исполнялись, как и в оригинале – на русском языке, однако недовольных публичным использованием русского на концерте все же не нашлось.

Через полчаса от начала концерта, бурное веселье, подогретое алкоголем, в некоторых местах фан-зоны начали превращаться в пьяные разборки, при чем в поединках сходились мужчины с женщинами вперемешку. Охрана на такие инциденты особого внимания не обращала. Но в большинстве своем атмосфера казалась вполне положительной.

А еще через полчаса… концерт завершился. Прикрываясь зонтиком от вспышек камер, по коридору с охраной, Данилко так же быстро покинул сцену, как и появился на ней.

- Не ну это фигня какая-то, — жаловалась молодая женщина своему спутнику. – Больше двух часов ждали и всего час концерта. Ну, как так можно? Это какой-то обман…

Самые активные фанаты, теряя голос, звали Сердючку на бис, но второй раз артист не появился на публике, оставив после себя вокруг сцены только ковер из конфетти, нарезанного из старых газет.

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