Будемо звертатися до Данилка: мовний омбудсмен пояснив, що буде Вірці Сердючці за пісні російською

Андрій Данилко виконав на концерті три пісні російською

Публічне виконання Андрієм Данилком (творчий псевдонім – Вірка Сердючка) пісень російською мовою не містить ознак порушення законодавства. Таку думку в коментарі "Телеграфу" озвучив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що 17 травня в столичному заміському комплексі відпочинку Osocor Residence відбувся концерт Вірки Сердючки. Деякі зі своїх пісень Андрій Данилко виконав мовою оригіналу, тобто російською. Зокрема, йдеться про композиції "Все будет хорошо", "Я не поняла", "Дольче Габбана".

Публічне виконання російських пісень обурило користувачів соцмереж. Втім, за словами уповноваженого, порушення законодавства не було.

– Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України і це [пісня] є в офіційному репертуарі, то – не заборонено, – зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови пояснив, що російська мова в Україні не заборонена.

– Але! З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні. Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури, – підкреслив Кремінь.

За словами захисника української мови, на адресу його офісу вже надійшло декілька скарг стосовно концерту Андрія Данилка.

– Частина громадян справді занепокоєна порушенням мовних прав. Зі свого боку ми будемо звертатися до організаторів [концерту], до виконавця, до Міністерства культури як до регулятора у сфері культури та інформаційної політики і по роз’яснення, і для того, щоб української мови справді було більше, – резюмував Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що атмосфера в Україні настільки очистилася, що до широкого вжитку повертаються автентичні українські слова.